Schweißen am Simulator: Darüber tauschten sich jetzt die Berufsbildenden Schulen II in Gifhorn mit Erasmus-Projektpartnern aus. Eine Woche lang haben sich Berufsschullehrerinnen und -lehrer aus Finnland, Spanien und von der BBS Leer in Gifhorn getroffen, um Unterrichtskonzepte unter Berücksichtigung der Schweißsimulation zu erarbeiten. Nach einer Corona-Zwangspause war nun dieses Treffen wieder möglich.

Miren Iartza ist begeistert: Gerade hat die spanische Berufsschullehrerin eine Kehlnaht geschweißt und bekommt nun eine umgehende Auswertung ihrer Arbeit. „Es ist schon beeindruckend, dass man ohne Dämpfe, aber auch Material und Ressourcen schonend arbeiten kann.“ Sie schwärmt weiter. „Aus pädagogischer Sicht ist aber besonders beeindruckend, dass die durchgeführte Arbeit gleich analysiert werden kann.“

Schweißen ohne Metall und Funken: Am Simulator lernt es sich ohne Dampf und Materialverbrauch. Quelle: BBS II Gifhorn

„Das ist eine Technologie, die der Schule viele Vorteile bringt“, stellte der finnische Lehrer Jukka Vasara fest. Seine Schule hat aufgrund des Projektes Schweißsimulatoren angeschafft und möchte diesen sauberen, sparsamen und für die Schülerinnen und Schüler motivierenden Einstieg in die Schweißtechnik nicht missen.

Der verantwortliche Leiter des Projektes aus Gifhorn, Torsten Lohmeier, unterstreicht diese Erfahrungen. Seit fast zwei Jahren treffen sich die Lehrkräfte der BBS II Gifhorn mit europäischen Partnern zum Austausch und zur Entwicklung eines internationalen Lehrplans. Die Idee entstand auf einer Strategietagung der Lehrkräfte mit der Metall-Innung Gifhorn bereits 2017. Seitdem arbeiten einige Lehrkräfte unter der Leitung von Lohmeier intensiv daran, den Umgang mit einem hochmodernen Schweißsimulator und die Fachsprache auch in Englisch zu beherrschen.

Dabei lernen und arbeiten die Lehrkräfte der BBS II zusammen mit Partnereinrichtungen in Spanien, Finnland, Norwegen und Österreich sowie der BBS II Leer in Deutschland. Ziel ist es, bilingualen Unterricht mit Schweißsimulatoren anzubieten. Unterstützt wird das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer von den Firmen Butting und Weldplus sowie dem Studienseminar Braunschweig.

Die Partnerschulen haben bereits eigene Schweißsimulatoren

Die Partnerschulen in Finnland und Norwegen schafften sich bereits Schweißsimulatoren an oder planen dies in Zukunft. Der spanische Partner aus Ordiezia verfügt seit längerem über diese Technologie. Lohmeier freut sich über die zunehmende Verbreitung der Schweißsimulatoren und hofft bald auf eigene Geräte auch für die BBS II. Ein Antrag liege seit 2018 beim Landkreis Gifhorn als Schulträger vor. Für den Unterricht an berufsbildenden Einrichtungen bedeute diese Simulation eine deutliche Qualitätssteigerung für das Erlenen der Schweißtechnik. Diese Geräte hätten mit ihrer Online-Plattform auch an den am Projekt beteiligten deutschen berufsbildenden Schulen in Zeiten der Pandemie sehr geholfen.

Keine Aktivität mehr für Schülerinnen und Schüler

Lohmeier bedauert, dass auch auf mehrfaches Rückfragen bei der für das Erasmus+-Programm zuständigen Agentur wegen der Pandemie und dem festgelegten Projektende zum 31. Dezember keine Schülerinnen- und Schüleraktivität mehr erfolgen. Aber die Vorbereitung auf den Einsatz der Simulatoren sei an einigen deutschen und europäischen Berufsbildungseinrichtungen im vollen Gang.

Die nächsten Meetings werden in Österreich und Spanien stattfinden, ehe mit der Abschlusskonferenz im Dezember an den BBS II Gifhorn das Projekt abschließen wird. Ein Film zum Projekt ist auf der YouTube-Seite der BBS II Gifhorn zu sehen.

