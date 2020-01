Konzert im Rittersaal: Barocke Drehleier-Musik begeistert Schüler und Erwachsene

Gifhorn

Klassische Musik und das barocke Europa sind keine Themen für Fünftklässler? Stimmt nicht. Eindrucksvoll hat dies das Ensemble Concerto Zampogna mit seinem Vormittagskonzert für die fünften Klassen der Gifhorner Realschulen und einer Hauptschule im Rittersaal bewiesen. Abends gingen dann die Erwachsenen mit den vier Musikern auf eine Reise, bei der eine Drehleier eine tragende Rolle übernahm.

Stücke von Händel und Purcell

Das Vormittagsprogramm in zwei Aufführungen – unter anderem gab es Ausschnitte aus der Oper „Almira“ von Georg Friedrich Händel, ein Duo für Violoncello und Drehleier von Christian Walter und „Scottish Tune“ von Henry Purcell – wurde kindgerecht präsentiert. Dass es den Fünftklässlern der Freiherr-vom-Stein-Schule, der Fritz-Reuter-Realschule sowie der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule gefiel, war nicht zu übersehen und zu überhören. Als die Jungen und Mädchen von den Mitgliedern des Ensembles zum Mitklatschen und -tanzen animiert wurden, machten diese gerne mit. Christian Walter, einer der vier Musiker des Ensembles, lieferte mit seinen Erklärungen zu den Musikstücken und Instrumenten das notwendige Hintergrundwissen.

Projekt des Kulturvereins

Das Projekt „Der Musik auf der Spur“ bot der Kulturverein Gifhorn bereits zum fünften Mal in Kooperation mit den Schulen sowie Förderung durch die Stadtwerke an. Ziel ist es, den Jungen und Mädchen kurz vor den Halbjahreszeugnissen einen altersgerechten Zugang zur Musik – in diesem Fall des Barock – zu ermöglichen.

Virtuose Musiker überzeugen Schüler und Erwachsene

Ensemble-Leiter Christian Walter spielte virtuos die Blockflöte oder Drehleier, und bei manchen Stücken sang er dazu, gemeinsam mit Christine Trinks (Violine und Viola), Inka Döring (Violoncello) und Gösta Funck (Cembalo). Und das sowohl vormittags als auch abends, als sich der Rittersaal ein drittes Mal gut füllte. Diesmal waren es Erwachsene, die zum Teil die gleiche Auswahl an Stücken zu hören bekamen wie vormittags die Schüler. Zum Teil – denn Walter, der das Programm zusammengestellt hatte, arrangierte auch weitere barocke Köstlichkeiten. So erklang beispielsweise virtuos die Blockflöte zu „Bellamira“ von Anonymus. Stücke von William Babell („The Modern Music-Master or The Universal Musician“) und von Jacques-Christophe Naudot („Triosonate C-dur“) rundeten die Konzertfolge ab.

Bauern-Instrument begeistert besonders

„Ich habe lange nach Stücken gesucht, die nicht von Liebe und Leidenschaft handeln. Aber die sind schwer zu finden in der Musik dieser Epoche“, erklärte Walter. Doch die Auswahl passte. Und erregte offensichtlich das Interesse des Publikums an einem doch eher ungewöhnlichen Instrument: der Drehleier. „Die galt damals eigentlich als Bauern-Instrument“, erklärte Walter, „und war deshalb für die meisten Stücke der damaligen Zeit gar nicht vorgesehen.“ So arrangierte der Ensemble-Leiter die ausgewählten barocken Stücke kurzerhand um.

Gebührender Applaus zum Abschluss

Bei dem von ihm selbst komponierten „Duo für Violoncello und Drehleier“ präsentierte er dem Publikum mittels teilweise etwas disharmonisch wirkenden Klängen die Bandbreite der beiden Instrumente. Den Aufbau und die Funktionen der einzelnen Elemente einer Drehleier erklärte Walter mittels einen vergrößerten Plakates. Das eigentliche Instrument konnten sich die Zuhörer während der Pause einmal etwas näher anschauen. Zum Dank für das gesamte Erlebnis gab es abschließend gebührenden Applaus.

Von Maren Kiesbye