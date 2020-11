Gifhorn

Die Gifhorner Stadthalle öffnete zum ersten und letzten Mal im Monat November ihre Tore. Manuela Hörr und Mark Roberts präsentierte in zwei Vorstellungen das englischsprachige Kindertheaterstück „King Belly and Queen Bottom“ – danach griffen die Regelungen des zweiten Corona-Lockdowns.

Hörr und Roberts, einem breiteren Kinder-Publikum bekannt als das Duo „Die Lauscher“, verkörperten den König Belly, der wegen seinem großen Bauch so heißt, und die Königin Bottom, die ihren Namen wegen ihrem großen Po trägt. Sie kennen sich nicht, und beide finden unabhängig voneinander einen Thron, den sie jeweils für sich beanspruchen. King Belly markiert mit einem gelben Handtuch sein Revier und Queen Bottom mit einem violetten. Außerdem besitzt Belly einen Koffer, einen Rahmen und einen Hund namens Sandy. Bottom besitzt neben ihrem Handtuch ebenfalls einen Koffer und eine Ente namens Cindy.

Die Sätze „This is my throne, this is my towel, this is my case, this is my frame, and this is my dog Sandy“ beziehungsweise „This is my throne, this is my towel, this is my case, and this is my duck Cindy“ wurden so oft wiederholt, bis auch der letzte der jungen Zuschauer im Grundschulalter die englischen Worte begriff. Immer wieder verfehlten die beiden Protagonisten sich knapp auf der Bühne, tauschten die Handtücher und die Tiere aus und wunderten sich darüber, wo sie abgeblieben waren. Als sie schließlich doch aufeinander treffen, geraten sie in einen Streit darüber, wer künftig das Volk regieren darf.

Und plötzlich wird aus dem Thron ein Boot

Sie streiten sich so sehr, dass sie sogar den Thron zerstören, um zumindest jeder einen Teil davon für sich zu bekommen. Dabei entdecken sie etwas ganz Wunderbares: In Einzelteilen und umgedreht wird aus dem Thron ein Boot, mit dem sie sich gemeinsam mit ihren Tieren auf eine Reise über das Meer begeben. Sie erreichen eine ferne Insel und beschließen, künftig dort in Eintracht als King und Queen zu leben und zu regieren.

In einfacher Sprache und kindgerecht wurde den jungen Zuschauern die Handlung des Stückes vermittelt. Dabei wurden sie immer wieder mit in das Geschehen einbezogen, die Protagonisten mussten standesgemäß begrüßt werden und fragten einige Kinder aus dem Publikum nach ihren Namen. Nach dem Stück durften die Zuschauer den beiden Schauspielern viele Fragen stellen, die ausführlich beantwortet wurden. Das Duo Hörr/Roberts lebt in Hildesheim, ist im richtigen Leben verheiratet und brachte gemeinsam viele selbstverfasste Kindertheaterstücke auf die Bühnen des Landes. Manuela Hörr ist Deutsche, Mark Roberts Engländer.

200 Tickets waren verkauft, es kamen aber weniger Zuschauer

Die beiden Vorstellungen des Kindertheaters waren von der Studiobühne in den großen Theatersaal verlegt worden, um die Abstände im Publikum zu gewährleisten. Knapp 200 Tickets für beide Shows waren verkauft, tatsächlich erschien jedoch nur recht wenig Publikum: „Die Leute trauen sich wohl nicht, am letzten Tag vor dem zweiten Lockdown noch hierherzukommen“, vermutete Stefanie Schrader vom Stadthallen-Team: „Schade, denn aufgrund der strengen Auflagen ist ein Theaterbesuch hier bestimmt sicherer als im Supermarkt einkaufen zu gehen.“ Nach dem Kindertheater schloss die Stadthalle ihre Tore: Alle geplanten Veranstaltungen zwischen dem 2. und 30. November mussten aufgrund des neuen Lockdowns abgesagt oder verschoben werden.

Von Maren Kiesbye