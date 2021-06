Gifhorn

Lange war es still im und am Kultbahnhof – doch jetzt geht’s wieder los. Ein Open-Air-Konzertwochenende kündigen Kian Badachschan und Volker Schlag für Freitag, 23. Juli, und Samstag, 24. Juli, an. Eine Überraschung inklusive: Die Hounddogs feiern ein Revival!

„Leider musste vergangenes Jahr das von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg geförderte digitale Format des Kultbahnhofs kurzfristig abgesagt werden. Umso schöner ist es jetzt, dass es in Gifhorn endlich wieder laut wird und das zudem vor Publikum!“, sagt Dr. Patrick Kuchelmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. „Unsere Sparkasse ist seit jeher eine engagierte und zuverlässige Förderin von Kunst und Kultur – gemeinsam mit dem KultBahnhof schaffen wir einen besonderen Heimvorteil und freuen uns darauf, wieder Livemusik hautnah und vor Ort genießen zu dürfen.“

Zur Galerie Das Leben unter den großen Kastanien feiern – das ist Ziel des Kultbahnhof-Teams mit Kian Badachschan und Volker Schlag für das Open-Air-Konzertwochenende im Juli. Diese Bands sind dabei:

„Gemeinsam unter den großen Kastanien das Leben feiern“

Zum Wiederbeleben der Gifhorner Kulturlandschaft haben Badachschan und Schlag ein buntes Programm mit Live-Musik zusammengestellt, vier Acts sind geplant – zwei am Freitag und zwei am Samstag. Die beiden Kultbahnhof-Betreiber wollen „gemeinsam unter den großen Kastanien das Leben feiern“.

Den Auftakt machen Suzie & the Seniors aus Hamburg, den Oldie-Fans in Gifhorn gut bekannt, direkt gefolgt von Pretty in Pink aus Wolfsburg – ebenfalls im Landkreis keine Unbekannten. Am Samstag geht es mit einer dicken Überraschung und zwei Lokalmatadoren weiter: Die Eröffnung werden Creeperhead übernehmen und später an die Hounddogs abgeben! Einlass ist an beiden Abenden ab 18 Uhr, los geht’s um 20 Uhr.

Eine musikalische Reise in die 1960er Jahre

Bandleader Knut Hartmann von Suzie & the Seniors: „Unser letzter Auftritt mit dem Sound of the Sixties war am 28. Februar 2020 – seitdem hatte eine Dame namens Corona sehr viel gegen Live Musik...“ Aber nun geht’s wieder los: Die Original 60‘s Beatband aus Hamburg nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Zeit von 1962 bis 1969. „Twist & Shout“ ist das Motto mit Chartstürmern der Beatles, Rolling Stones, Hollies, Monkees, Beach Boys, Searchers.

„Wir freuen uns sehr auf diesen Tag und auf unsere vielen Fans in Gifhorn“, fiebern Pretty in Pink ihrem Auftritt am 23. Juli entgegen. „Rock’n’Roll reloaded“ ist ihr Motto. Mit Songs von Elvis bis Status Quo covern Pretty in Pink alles, was rockt und rollt. Dabei lassen sie das Lebensgefühl der wilden 50er bis rosigen 70er Jahre wieder lebendig werden.

Mitsingen und Mitfeiern ist bei Creeperhead unumgänglich

Am Samstag heißt es dann um 20 Uhr Bühne frei für Creeperhead: Der kraftstrotzende Sound und die mitreißende Live-Arbeit der vier Musiker sorgen mit Hits von den Eagles, Kid Rock, Aerosmith, den Foo Fighters oder auch Volbeat für Hörspaß. Creeperhead verspricht: Mitsingen und Mitfeiern ist hier unumgänglich, auch noch Tage später wollen die unvergesslichen Hits einfach nicht mehr aus dem Ohr.

Die Hounddogs sind nach 15 Jahren fast wieder vereint

Und dann kommen die Hounddogs, die Gifhorner Legende, nach 15 Jahren fast wieder vereint. 1992 begleiteten sie Deutschlands Rock’n’Roll-Star Nr. 1 Ted Herold, hatten eine abwechslungsreiche Geschichte. Die erste Besetzung (Volker Schlag (lead voc, git), Dirk Schlag (lead git), Andreas Aichmeier (Bass), Mick Scharf (Gitarre), Hartmut Suckut (Drums) spielte von 1986 bis etwa 1992. Bert Böttcher an den Keyboards kam 1998 dazu, an den Drums Eddie Filipp, am Bass Holger Trull. 2001 entstand nach sehr zahlreichen Live-Gigs ihre erste CD „Dogs Roots“, von der auch viel im Programm zu hören sein wird. 2003 war die Luft raus. Nun sind sie – fast alle von der letzten Besetzung – wieder dabei. Gründungsmitglied Robert Hunecke an den Drums und „Familienmitglied“ Billy Ray Schlag (Sohn von Volker) an den Keyboards werden neben Volker und Dirk Schlag sowie Holger Trull zu hören sein.

Der Kartenverkauf beginnt am Montag, 14. Juni. Zur Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen werden zweier, vierer und achter Tischkarten verkauft. Die Karten gibt es nur online über die Seite www.kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen.html.

Von Christina Rudert