Happy birthday! Antonia aus Müden wird heute drei Geburtstage alt

Müden

Die Lieblingszahl von Antonia Schönberger ist 29, und in Mathe kann sie besonders gut Vierer-Schritte. Das scheint ihr in die Wiege gelegt, denn am 29. Februar 2008 erblickte sie das Licht der Welt im Gifhorner Krankenhaus. „Ich werde drei Geburtstage alt“, sagt sie verschmitzt lächelnd.

Antonia hatte es damals nicht eilig, verlängerte den ausgerechneten Geburtstermin 28. Februar einfach um einen Tag. Vater Dr. Andreas Schönberger hatte es zuvor fast schon befürchtet und Ehefrau Gabi aufs Schaltjahr hingewiesen. So ganz glücklich waren sie - mit Ausnahme von Antonias Tante - nicht über die mögliche Geburt am 29. Februar.

„Letztlich ist das Datum egal“

Als Antonia dann aber doch am 29. Februar da war, spielte auch das Datum keine Rolle mehr. „Letztlich ist das Datum egal. Hauptsache gesund“, erinnert sich ihre Mutter an den Tag der Geburt. Antonia machte das Familienglück mit der damals neunjährigen Schwester Tina als zweite Tochter perfekt.

Vorfeiern ist keine Option

Wie die Familie die Geburtstage zwischen den Schaltjahren feiert, dafür hatten die Eltern schnell eine pfiffige Lösung: „Am 28. Februar abends bekommt sie ihre Geschenke. Und am 1. März feiern wir dann“, berichten die Eltern. Denn vorfeiern am 28. Februar kommt nicht in Frage. Alle vier Jahre, wenn echter Geburtstag gefeiert werden kann, ist die Party dann richtig groß.

29. Februar: Mütter meiden Termin eher Wie wahrscheinlich ist es, dass in der Region ein Schaltjahrkind geboren wird? Am Gifhorner Helios-Klinikum kommen pro Jahr knapp 1300 Kinder zur Welt. Im Schaltjahr 2008 gab es im Klinikum Gifhorn zwei Kaiserschnitte, 2012 zwei Spontangeburten und 2016 keine Geburt am 29. Februar. „Man kann davon ausgehen, dass werdende Mütter generell versuchen, nicht am 29. Februar entbunden zu werden“, sagt Dr. med. Thomas Dewitz, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Warum sie nur alle vier Jahre einen 29. Februar erlebt, weiß Antonia auch: „Sonst würden wir irgendwann Weihnachten im Sommer feiern.“ Und ihren eigenen Geburtstag auch. Als besonders empfindet Antonia es nicht, Schaltjahrkind zu sein. Wenn Mama Gabi irgendwo erzählt, „mein Kind hat endlich mal wieder Geburtstag“, müssen alle über die Reaktionen schmunzeln.

Als die Steuer-Software streikte

Das muss Papa Andreas auch, als er sich daran erinnert, wie er 2009 elektronisch seine Steuererklärung machen wollte und Angaben zu den Kindern eintragen wollte. Beim Geburtsdatum 29. Februar 2008 streikte die Software – „ungültige Eingabe“. Papier ist geduldiger, Schönberger stieg auf vorgedruckte Formulare um. Nicht nur das Finanzamt hatte dieses Problem. Haben Computer-Spezialisten das besondere Datum nicht in ihre Software eingegeben, streikt das System. 2016 blieben aufgrund eines Software-Fehlers am 29. Februar 1200 Koffer am Düsseldorfer Flughafen liegen.

Der zusätzliche Tag im Jahr

Zurück zu Antonia: Das kreative Mädchen liebt HipHop, Handarbeiten und komplizierte Puzzle, an denen sie tagelang herumtüftelt. Heute hätte sie quasi einen zusätzlichen Tag im Jahr dafür Zeit – aber so ein richtiger Geburtstag muss auch richtig groß gefeiert werden. „Einen Geburtstag hatte ich im Kindergarten, einen in der Grundschule“, sagt sie lächelnd. Nun ist es ihr erster als IGS-Schülerin.

Auch die Schwester hat ein besonderes Datum

Ach ja, auf besondere Geburtsdaten scheint Familie Schönberger abonniert: Nesthäkchen Theresa (8) ist am 1.11. 2011 geboren. Und in der entfernten Verwandtschaft gibt es zwei weitere Schaltjahr-Geburtstagskinder. „Irgendwie witzig“ finden das die Eltern. Einen Sonderstatus hat Antonia in Sachen Geschenke übrigens nicht. Aufs Ohrloch stechen freut sie sich schon riesig – und aufs „Happy birthday“, das sie in diesem Jahr zum dritten Mal am echten Geburtstag hören wird.

Damit der Winter nicht im Januar beginnt Das Kalenderjahr 2020 ist ein Schaltjahr. Warum das so ist, erläutert Dr. Julia Lanz-Kröchert, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Planetariums Wolfsburg: „Alle vier Jahre (na ja, fast alle) verlängert sich der Monat Februar um einen Tag – er hat dann 29 statt 28 Tage. Dieser zusätzliche Schalttag ist notwendig, um unser Kalenderjahr dem die Jahreszeiten bestimmenden Sonnenjahr anzupassen. Wir lernen in der Schule, dass die Erde in 365 Tagen einmal um die Sonne wandert. Das stimmt auch – zumindest ungefähr! Denn eigentlich braucht die Erde genau 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden für einen Umlauf um die Sonne – also etwa ein Viertel Tag länger. Der astronomische Beginn der Jahreszeiten ist genau definiert und fällt immer auf die Tage der Tagundnachtgleiche (Frühling- und Herbstbeginn) und die Sonnenwend-Tage (Winter- und Sommeranfang). Würden wir nicht regelmäßig unser Kalenderjahr dem Sonnenjahr anpassen, würde sich der kalendarische Beginn der Jahreszeiten langsam verschieben. In vier Jahren beträgt die Diskrepanz ziemlich genau einen Tag. In 100 Jahren würde sie schon 24 Tage betragen! Ohne Schaltjahr würde z.B. der Winter dann nicht mehr im Dezember, sondern im Januar beginnen und auch der Sommer würde nicht mehr im Juni, sondern im Juli beginnen. Schaltjahre sorgen also dafür, dass unser Kalender mit der „astronomischen Realität“ übereinstimmt. Die Jahre, die ein Jahrhundert abschließen (so genannte Säkularjahre) sind keine Schaltjahre also z.B. 2100, 2200 usw.. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, sind die Säkularjahre, die durch 400 ganzzahlig teilbar sind, von dieser Regel ausgenommen, sie sind also doch Schaltjahre (z.B. 2000, 2400, 2800 etc.).“

Von Andrea Posselt