Gifhorn

Romantischer geht’s kaum: Sich das Ja-Wort unter drehenden Mühlenflügeln zu geben, steht bei Brautpaaren hoch im Kurs. Gifhorns Hochzeitsmühle an der Lüneburger Straße erlebte trotz Corona-Einschränkungen auch 2021 eine erfolgreiche Saison. Weil es in der Mühle keine Heizung gibt, finden dort nun keine Eheschließungen mehr statt. Erst im kommenden Frühjahr startet die Lady Devorgilla wieder durch.

„Natürlich haben die Corona-Einschränkungen auch im zweiten Pandemie-Jahr dazu geführt, dass einige Brautpaare ihren Hochzeitstermin erneut verschoben haben – trotzdem sind die Zahlen überraschend gut“, sagt Gifhorns Leitende Standesbeamtin Melanie Ritterbusch. Die Trausaison in der Hochzeitsmühle ist am 24. April gestartet, der 9. Oktober war für dieses Jahr der letzte Tag für Eheschließungen an der Lüneburger Straße. Gleich vier Paare wurden an diesem Samstag getraut – darunter auch Kevin Schäfer und Mareike Merz aus Gifhorn.

Parallel-Betrieb ist zu aufwändig

Das Trauzimmer im Rathaus wegen Corona auch im Frühjahr und Sommer dicht: „Ein Parallel-Betrieb wäre einfach zu aufwändig und nicht leistbar gewesen – getraut wurde darum nur in der Mühle“, berichtet Ritterbusch dort von 161 Eheschließungen. 2020 waren es nur 141 Paare, die sich in der Mühle das Eheversprechen gaben, insgesamt gab’ im Vorjahr 240 Trauungen. 2019 weist die Standesamt-Statistik 140 Mühlen-Trauungen aus, 290 Ehen waren es insgesamt.

„Ich liebe die Hochzeitsmühle und ihr tolles Ambiente“, freut sich Ritterbusch darüber, dass auch immer mehr auswärtige Brautpaare sich für ein Ja-Wort unter drehenden Mühlenflügeln entscheiden. Ein Drittel der Paare komme inzwischen nicht mehr aus Gifhorn. Die 80 Euro, die neben der normalen Standesamt-Gebühr für die Mühlen-Nutzung fällig werden, würden gerne und ohne Murren gezahlt, denn schließlich sei es ein unvergesslicher Moment an einem einzigartigen Ort.

Auch bei auswärtigen Paaren beliebt: Seit dem 24. April gab’s in Gifhorns Hochzeitsmühle genau 161 Trauungen. Jetzt endet dort die Saison 2021. Quelle: Michael Franke (Archiv)

Seit 2002 traut das zur Zeit ausschließlich aus Frauen bestehende Team des Gifhorner Standesamtes bereits in der Hochzeitsmühle. Neben Melanie Ritterbusch sind dort und auch im Trauzimmer des Rathauses Dina Horn, Melanie Pluschkat, Annette Funke und Christine Dunkel im Einsatz.

Weil es in der Mühle – aktuell waren dort im 3-G-Modus 14 Personen plus Standesbeamtin gestattet – keine Heizung gibt, wird ab dem 11. Oktober wieder im Trauzimmer im Obergeschoss des Rathauses geheiratet. „Beliebte Termine sind im kommenden Jahr übrigens der 2.2.2022 und auch der 22.2.2022“, wirft Ritterbusch eine Blick in ihren Kalender. Immer sechs Monate vorher seien Anmeldungen für Trauungen möglich. „Für Februar geht also schon was“, so Ritterbusch. Weitere Infos gibt’s im Standesamt der Stadtverwaltung unter Tel. (0 53 71) 88 147 und (0 53 71) 88 148.

Von Uwe Stadtlich