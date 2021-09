Eltern-Demo in Gifhorn: „Maskenfrei im Unterricht“

Gifhorn

Die Elterninitiative „Maskenfrei im Unterricht“ aus dem Landkreis Gifhorn lädt zu einer Kundgebung am Samstag, 11. September, auf den Gifhorner Rathausvorplatz ein. Beginn ist um 15 Uhr, es sind Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, Landrat Dr. Andreas Ebel, der Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Sport Herbert Pieper, der Kreiselternrat und der Stadtelternrat eingeladen. Die Elterninitiative hat bereits in einem Brief an Kultusminister Henrik Grant Tonne und an Mitarbeiter des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung ihre ablehnende Haltung zum Thema Maskenpflicht im Unterricht kundgetan. „Leider bekamen die Eltern bisher nur unbefriedigende beziehungsweise ablehnende Antworten“, heißt es in einem Schreiben der Elterninitiative, das der Aller-Zeitung vorliegt und nur mit zwei Vornamen unterzeichnet ist. Die Eltern weisen darauf hin, dass die Kinder täglich vor dem Unterricht getestet sind, dass in Gifhorns Grundschulen bereits Luftfilter stehen und dass Kinder bislang nachweislich nicht als Treiber der Pandemie aufgefallen seien. „Wir sind besorgt um das Wohlergehen unserer Kinder und wenden uns nunmehr an die Politik des Landkreises und der Stadt Gifhorn, mit uns in einen offenen Dialog zu treten.“

Im Zusammenhang mit dieser Demonstration teilt die Polizei mit, dass sie mit Verkehrsbeeinträchtigungen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet rechnet – im Anschluss an die Kundgebung auf dem Marktplatz ist ein Demonstrationszug durch die Stadt mit einer Abschlusskundgebung geplant. Die Informationen, wo es welche Behinderungen gibt, wird die Polizei am Samstag auf ihrer Facebook-Seite sowie auf ihrem Twitter-Kanal geben.

Von der AZ-Redaktion