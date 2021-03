Gifhorn

Auch wenn die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz zu Wochenbeginn in Gifhorn bei dem erfreulichen Wert von 38,5 lag, gab’s noch keine Rückkehr in den normalen Einkaufsmodus. „Für den Handel entscheidend ist nämlich der Wert des Landes, und der hat sich in den vergangenen Tagen zwischen 65 und 70 bewegt“, erläutert Udo von Ey, Chef der City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG). Montag vermeldete die Regierung für Niedersachsen einen Tagesinzidenzwert von 64,7 pro 100 000 Einwohner.

Ein erster und wichtiger Schritt

„Trotzdem ist Termin-Shopping ein erster und wichtiger Schritt zurück in Richtung Normalität“, freut sich von Ey – er ist auch Chef von Schütte – über „Click and Meet“. „Händler und Kundschaft sind darüber unheimlich glücklich“, zieht der CGG-Chef eine erste Bilanz. Viele Kundinnen und Kunden hätten Termine per Telefon oder Mail vereinbart.

Kurzfristig sei das allerdings auch direkt an den Eingangstüren der Geschäfte möglich, so von Ey. „Die Verordnung des Landes schreibt zudem 40 Quadratmeter pro Kunde vor – bei der Größe unseres Geschäftes ist ein Spontaneinkauf also kein Problem“, so Udo von Ey. Lediglich an den Markttagen sei es ratsam, vorab zu buchen. Wer aus gesundheitlichen Gründen keinen Termin vereinbaren wolle, könne die Ware bei Schütte weiterhin telefonisch bestellen. „Wir bieten den Abholservice auch in Zukunft an“, verspricht von Ey.

Ohne Schutzmaske geht’s nicht

Weitere Voraussetzungen für den Einkauf in Gifhorns Geschäften: das Tragen von FFP2-Masken oder eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. „Auch die Kontaktdaten werden erfasst“, ergänzt Maike Galipp-Le Hanne, Geschäftsführerin von Galipp Schuhmode. „Das ist für die Kundschaft jedoch kein Problem – die Menschen haben sich einfach darauf gefreut, einmal wieder in ein Geschäft gehen zu können“, so die Galipp-Chefin. „Wir haben inzwischen viele Anrufe und Mails erhalten, denn die Leute wollen wieder ein Stück normales Leben spüren“, steht für sie fest. Auf Dauer – und das sieht auch der CGG-Chef so – könne Termin-Shopping jedoch keine Lösung sein. „Die notwendigen Umsätze erzielen wir so nicht“, erklärt die Unternehmerin.

„Kommen auf keinen grünen Zweig“

Dicht bleibt genau aus diesem Grund das Ceka-Kaufhaus in der Stadtmitte. Die Chefetage habe für Gifhorn und mehr als zehn andere Ceka-Standorte in ganz Norddeutschland entschieden, dass die Schließung bis zum 8. April fortgeführt werde. „Termin-Shopping ist für uns einfach nicht kostendeckend – da kommen wir auf keinen grünen Zweig“, erklärt Gifhorns Ceka-Chef Michael Metz.

Macht beim Termin-Shopping nicht mit: Gifhorns Ceka-Kaufhaus ist weiterhin dicht. Ein Wiedereröffnung gibt’s vermutlich erst im April. Quelle: Sebastian Preuß

Das Modenhaus Becker hatte am Montag noch geschlossen, startet jedoch ebenfalls wieder durch. „Wunderbar, am Dienstag, 9. März, sind wir wieder für Sie da“: Unter dieser Überschrift lädt das Unternehmen auf seiner Homepage zur Terminbuchung ein – über einen eigens dafür eingerichteten Online-Kalender für die unterschiedlichen Abteilungen (Herren, Damen, Wäsche, Kinder und Young Fashion Girl). „Wir haben inzwischen diverse Kontaktdaten in den Plan eingepflegt“, freut sich Fritz Becker sen. darauf, wieder loslegen zu können.

Von Uwe Stadtlich