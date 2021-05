Einkauf vor Ort oder im Internet? So stimmten die AZ-Leser ab

Landkreis Gifhorn

Welche Regeln gelten gerade beim Einkaufen – eine Frage, die sich zahlreiche Kunden stellen. Gifhorner Einzelhändler berichten von Verunsicherung. Das spiegelt sich auch im Abstimmungsergebnis bei der jüngsten AZ-Online-Umfrage wider. „Trotz ,Bundesnotbremse’: Machen Sie mit bei Click & Meet in den Gifhorner Läden?“, wollte die AZ wissen.

Die Antwortmöglichkeiten lauteten wie folgt: Ja, ich werde weiterhin vor Ort einkaufen. Die heimische Wirtschaft muss unterstützt werden. Oder: Ja, werde ich. Aber nur teilweise. Leider bekomme ich nicht alles vor Ort, was ich benötige. Antwort-Option drei lautete: Nein, ich kaufe lieber online ein. Und zu guter Letzt bestand auch die Möglichkeit, „Das weiß ich noch nicht“ anzuklicken.

Eine repräsentative Aussage lässt sich daraus nicht ermitteln

Insgesamt haben 217 Teilnehmer mit abgestimmt, was im Vergleich zu anderen Umfragen nur ein Bruchteil der Teilnehmer war. Das ist eine Anzahl, die bestenfalls einen gewissen Trend widergeben kann, aber auch keinen Fall eine repräsentative Aussage ermöglicht. Kaufverhalten hat mit Sicherheit nicht nur mit den teilweise schwer durchschaubaren Corona-Regeln zu tun, die sich noch dazu zurzeit häufig ändern, sondern hängt auch vom Alter der Kunden ab – Jüngere neigen vermutlich eher dazu, im Internet auf Shopping-Tour zu gehen – und vom Wohnort und der Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeit.

Deshalb lässt sich insgesamt das Ergebnis dieser Umfrage nicht werten, sondern nur wie folgt darstellen: Von den 217 Teilnehmern gaben 125 oder 57,6 Prozent an, lieber online einzukaufen. 36 oder 16,6 Prozent entschieden sich für die Misch-Variante – sie gaben an, nur teilweise in den Läden vor Ort einzukaufen. Und nur wenige mehr, nämlich 43 oder 19,8 Prozent, wollen den heimischen Einzelhandel in der Form unterstützen, dass sie ihre Einkäufe vor Ort erledigen. Unentschlossen gaben sich 13 oder 6,0 Prozent – sie wussten es noch nicht.

Alle Geschäfte sind geöffnet – aber jeder Kunde braucht einen negativen Corona-Test

Der Einzelhandel weist darauf hin, dass die Geschäfte alle geöffnet sind. Da aktuell für den Landkreis Gifhorn die Bundesnotbremse gilt, funktioniert das Shoppen nach dem Prinzip „Click & Meet“ – das heißt auf gut deutsch: Der Kunde macht per Telefon 0der Mail einen Termin mit dem Geschäft aus, in dem er einkaufen möchte, und dort muss er entweder ein negatives Corona-Testergebnis aus einem der Testzentren vorlegen oder vor Ort vor den Augen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters einen Schnelltest absolvieren. Etliche Einzelhändler bieten ihren Kunden mittlerweile kostenlos einen Schnelltest vor Ort an. Wer bereits zweimal geimpft ist, muss ab dem 28. Tag danach zum Einkaufen nur noch seinen Impfpass vorlegen, und auch Genesene müssen keine Corona-Tests mehr machen – sie benötigen für den Nachweis allerdings einen PCR-Test.

Wer keinen Corona-Test machen lassen möchte, kann nach dem Prinzip „Call & Collect“ einkaufen: die Ware von Zuhause aus bestellen und vor Ort abholen. Er darf den Laden allerdings nicht betreten.

Von der AZ-Redaktion