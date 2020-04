„Einfach toll“: So helfen Kita-Eltern der Tafel

Gifhorn

„Familien für Familien“ hatte Birthe von Einem, Vorsitzende des Stadtelternrates Kindertagesstätten Gifhorn die Aktion genannt, die sie mit Stellvertreterin Lisa Habenicht vor wenigen Tagen ins Leben rief. Die Idee: Familien können in der Zeit ihrer häuslichen Corona-Zwangspause etwas Gutes tun. Nach einem Anruf bei der Tafel stand fest, dass dort die Hilfe hingehen soll. Der Bedarf an Windeln, Babynahrung und Pflegeartikeln sei riesig.

Ein ganzer Bus voller Spenden

Das Vorstandsteam stellte kurzerhand zwei Kisten mit den Stadtelternrat-Logo für die Tür. Und siehe da: In kurzer Zeit kamen 450 Gläschen, vier Kartons Haferflocken-Pakete, 260 Zahnbürsten und Unmengen an Windeln sowie Süßigkeiten zusammen. Am Dienstag ging die erste Fuhre der Sachspenden in einem VW-Bus an die Tafel.

„So viele rührende Momente“

„Es läuft richtig, richtig gut“, freut sich Birthe von Einem über die Spendenbereitschaft. Auf jeden Fall möchte das Team weiter sammeln. „Wir können uns sogar vorstellen, das längerfristig zu machen.“ Was sie in den letzten Tagen spürte: „Es gab so viele rührende Momente. Großeltern, die ihre Enkel nicht sehen können im Moment, beteiligen sich oder aber ganze Kindertagesstätten.“

Wer spenden möchte: Vor den Wohnhäusern im Meinekensohl 67b und im Fischerweg 58 stehen die Kisten.

Von Andrea Posselt