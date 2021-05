Eine Telefonzelle der Gifhorner Martin-Luther-Gemeinde sorgt für Stöberspaß

Gifhorn

Seit einiger Zeit steht auf dem Gelände der Martin-Luther-Gemeinde in der Limbergstraße eine gelbe außer Betrieb genommene Telefonzelle. „Das ist kein geheimer Zugang ins Zaubereiministerium, sondern eine Stöberzelle, in der gebrauchte Gegenstände kontaktlos getauscht werden können,“ erklärt dazu Carla Johanna Knotz, Jugendmitarbeiterin in der Martin-Luther-Gemeinde.

Nein, verwechselt werden kann die gelbe Zelle nicht wirklich mit einer, von der aus telefoniert werden kann. Immerhin deutet ein Schild auf der Tür schon darauf hin, was einen hier erwartet. Und wer die Tür öffnet, sucht – zumindest in den meisten Fällen – vergebens nach einem Telefon. Es sei denn, jemand hat ein solches dort hinterlassen, um ihm ein zweites Dasein zu ermöglichen. Aber meist liegen hier Bücher, schon mal ein Fahrradhelm, Spielzeuge, und warten auf neue Besitzer.

Nicht wegschmeißen, sondern teilen heißt das Motto

Mehr Nachhaltigkeit, weniger Wegwerfen und mehr Wiederverwenden: „In Zeiten von Fridays for Future, Fair Trade Gifhorn und vielen Einzelinitiativen für eine lebenswerte Zukunft sind wir auch mit dabei. Wir möchten erreichen, dass man mehr teilt und nicht direkt wegschmeißt, was man nicht mehr braucht und vor allem nicht immer alles neu kauft. Oft sind Secondhand-Sachen genau so gut, wie neu gekaufte. Probieren Sie es gerne selbst aus!“, schlägt Carla Johanna Knotz vor.

Die Nutzungsregeln der Stöberzelle sind schnell erklärt: Gegenstände, die man nicht mehr braucht, beispielsweise Bücher, funktionierende Haushaltsgeräte, Schreibzeug und Alltäglichkeiten, die Freude machen, werden ins Regal gestellt. Menschen können sich das, was sie brauchen, herausnehmen und behalten. Es gibt nur eine wichtige Ausnahme: Altkleider gehören in das Allerkaufhaus oder einen entsprechenden Container.

In der Stöberzelle gibt es weiterhin eine „ich biete an/ich suche“-Magnetwand. Hier kann man einen Notizzettel hinterlassen, auf dem man seine Hilfe anbieten oder Hilfe suchen kann. Ob eine Bitte zur Unterstützung bei der Gartenarbeit oder das Angebot, mit dem Hund Gassi zu gehen – alles ist möglich. „Wir setzen auf Zusammenhalt und Solidarität in der Nachbarschaft, darauf, dass Menschen sich gern gegenseitig helfen,“ sagt Pastorin Annette Israel. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter Tel. (0 53 71) 51 951.

Von der AZ-Redaktion