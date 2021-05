Eine Telefon-Masche ist im Landkreis Gifhorn bei Betrügern gerade besonders beliebt

Landkreis Gifhorn

Immer häufiger suchen skrupellose Betrüger in Telefonbüchern gezielt nach altmodisch klingenden Namen, rufen in der Hoffnung an, einen Senioren an die Strippe zu bekommen, den sie durch vorgetäuschte Notlagen unter Druck setzen und zur Herausgabe von hohen Geldsummen bewegen wollen – davon kann auch Gifhorns Polizei ein Lied singen. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Seniorin aus dem Landkreis um eine fünfstellige Summe betrogen.

Wie Polizeisprecher Christoph Nowak mitteilt, lassen sich die Täter immer wieder neue Methoden einfallen. Vom „Enkeltrick“, bei dem angeblich Verwandte dringend Geld benötigen, über falsche Polizisten, die bei der Festnahme eines Einbrechers einen Zettel mit Namen und Anschrift des nächsten Opfers fanden, bis hin zu angeblichen Ärzten, die große Summen für Medikamente eines verwandten Corona-Erkrankten benötigen, sei alles dabei.

Der Anrufer verlangt eine hohe Kaution zur Freilassung eines Unfall-Verursachers

Eine Masche ist aktuell besonders beliebt, sie kommt am häufigsten vor: der falsche Polizeibeamte. Dieser gibt am Telefon vor, einen Angehörigen, Verwandten oder Freund als Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls festgenommen zu haben. Verlangt wird die Bereitstellung einer hohen Kaution zur Freilassung oder gar Einstellung des Verfahrens.

Mit dieser verwerflichen Methode ist kürzlich eine Seniorin aus dem Landkreis Gifhorn um eine fünfstellige Geldsumme geprellt worden. Nach geschicktem Ausfragen durch den Anrufer gab die Geschädigte an, den Betrag tatsächlich bei sich im Haus zu verwahren. Wenig später erschien eine unbekannte Frau, um das gesamte Geld in Empfang zu nehmen.

„Sie haben gewonnen“: Auch solche Anrufe sind in der Regel nicht echt

Eine deutliche Zunahme stellt die Polizei auch im Bereich „Gewinnversprechen“ fest: Den Angerufenen werden hohe Gewinne mitgeteilt, sie müssten nur im Vorfeld die Zustellkosten per Paysafe, iTunes, Google Play, Steam oder ähnlichen Karten bezahlen, um den kompletten Gewinn erhalten zu können.

Eine Garantie, auf solche Betrüger nicht hereinzufallen, gibt es nicht, aber die Polizei hat ein paar Verhaltenstipps:

Am Telefon keine Auskünfte geben, skeptisch sein, vor allem bei Geldforderungen. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Sofort auflegen und die Familie oder Angehörige kontaktieren.

Die Polizei informieren, dazu NIE die Rückruftaste drücken, sondern immer die Nummer neu wählen.

Die eigenen Eltern und Großeltern auf solche Betrügereien sensibilisieren, denn es kann jeden treffen.

Weitere Infos bietet die Polizei im Internet und telefonisch an

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de oder beim Präventions-Team der Polizeiinspektion Gifhorn unter Tel. (05371) 980-107, 980-108 und 980-109.

Von der AZ-Redaktion