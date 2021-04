Landkreis Gifhorn

Auf einmal gab es am Samstag einen Corona-Infizierten weniger im Kreis Gifhorn. Waren es am Freitag noch 5087 positive Testergebnisse, meldete der Landkreis am Samstag nur noch 5086.

Laut Mitteilung des Landkreises spiegeln die am Samstag vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt gemeldeten Zahlen – und diese veröffentlicht auch der Landkreis täglich – nicht die tagesaktuellen Fallzahlen wider. Grund für die um einen Fall gesunkene Gesamtzahl ist demnach ein Übertragungsfehler durch interne Systemumstellungen auf das Programm SORMASX. Dieser Fehler soll in den nächsten Tagen korrigiert werden.

Die 7-Tage-Inzidenz ist am Samstag auf 117,3 (-28,9) gesunken. Wohl auch bedingt durch den Übertragungsfehler. Am Freitag hatte die Kreisverwaltung noch 39 Neuinfektionen gemeldet. In den letzten sieben Tagen gab es 207 Neuinfektionen. Vom Gesundheitsamt wurden bislang 20 416 Tests durchgeführt (+86). Die Zahl der Todesfälle lag am Samstag unverändert bei 169.

In den Alten- und Pflegeheimen gibt es derzeit 15 aktive Fälle, darunter sind keine Neuinfektionen. Betroffen sind laut Landkreis das Christinenstift in Gifhorn und der Seniorenwohnpark Drömling in Rühen. Im Gifhorner Helios-Klinikum waren am Samstag 13 von 13 Intensivbetten belegt. Sieben dieser Patienten wurden wegen einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt, zwei von ihnen wurden invasiv beatmet. 13 Covid-19-Patienten wurden auf Normalstation behandelt.

