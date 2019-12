Calberlah/Vordorf

Zwei Einbrüche meldet die Gifhorner Polizei. In einem Fall war das Treiben der Ganoven weniger erfolgreich.

In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr. drangen unbekannte Täter in ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Calberlah ein. Hierzu hebelten die Täter ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten ins Gebäude. Entwendet wurden lediglich 30 Euro Bargeld.

Eigentümer sind im Urlaub

Am Freitag, im Zeitraum von 17 bis 22.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses im Wiesenweg in Vordorf auf. Die Eigentümer befanden sich zu der Zeit im Urlaub. Aus dem Haus entwendeten die Täter Schmuck mit einem Gesamtwert von etwa 12 000 Euro.

Von unserer Redaktion