Einbrecher wüten im Gifhorner Taubenzüchterheim

Gifhorn

Bislang unbekannte Einbrecher suchten vermutlich in der Nacht zu Dienstag den Taubenzüchterverein in der Winkler Straße in Gifhorn heim. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort öffneten sie mehrere Metalltüren mit brachialer Gewalt. Es wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum lag zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr.

Wer in dieser Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Telefon (05371) 9800, in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch

Von unserer Redaktion