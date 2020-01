Landkreis Gifhorn

Meinersen, Westerbeck, Rethen: Quer durch den Landkreis ziehen sich die Einbrüche der vergangenen Tage, welche die Polizei jetzt meldete. Die bisher unbekannten Täter erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld.

In der Zeit von Montag bis Freitag hebelten unbekannte Täter in der Straße Auf dem Bente in Meinersen eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten in Abwesenheit der Bewohner das Wohnhaus und flohen mit Bargeld.

Im Quellengrund in Westerbeck drangen die Täter ebenfalls durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Sie durchsuchten das gesamte Haus und flohen mit Schmuck. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag und Freitag.

Polizei erbittet Hinweise

Auch in Rethen gab es einen Einbruch. In der Zeit von Freitag bis Samstag brachen die unbekannte Täter in der Straße In den Dorfwiesen in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten zunächst eine Wintergartentür auf und entfernten dann einen Rolladen. Danach hebelten sie die Terrassentür auf. Das Haus wurde anschließend nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entkamen unerkannt mit diversem Schmuck.

Hinweise erbittet die Polizei in Gifhorn unter der Tel. (0 53 71) 98 00.

Von OTS