Ein weiterer Covid-19-Patient im Gifhorner Klinikum verstorben

Im Helios-Klinikum in Gifhorn ist ein älterer Patient an Covid-19 verstorben, wie der Landkreis mitteilt. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie auf 132. 15 Neuinfektionen sind dem Landesgesundheitsamt innerhalb eines Tages gemeldet worden, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 44,2.

Der Landkreis informiert über die aktuelle Situation in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn. Zurzeit gibt es 55 aktive Corona-Fälle in den Einrichtungen, darunter eine Neuinfektion. Betroffen sind in Gifhorn das Christinenstift, das Eberhard-Schomburg-Haus, in Wittingen das Heinrich-Warnecke-Haus und der Ambulanter Pflegedienst der Diakonie, das Senioren-und Pflegezentrum Haus Eichenhof in Westerbeck, das Haus Empatica in Osloß, das Senioren- und Pflegehaus in Ehra-Lessin, das Michaelisheim sowie der Ambulante Pflegedienst Bettina Harms in Brome und das Alten- und Pflegeheim Ruhesitz Romantica in Bokel.

Während der Ansteckungsgefahr besuchte infiziertes Kind die Kita nicht

Außerdem wurde ein Kind positiv getestet, das die DRK-Kita Isenbüttel in der Schulstraße besucht. Da das Kind zu dem Zeitpunkt, als es ansteckend war, nicht in der Kita war, ordnete das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen an.

Das Gesundheitsamt hat 49 neue Tests vorgenommen, von den mittlerweile 16 037 Tests sind 3 612 positiv gewesen.

Wieso Helios andere Zahlen vermeldet als das DIVI-Intensivregister

Nach den unterschiedlichen Zahlen zu den Intensivbetten beim DIVI-Intensivregister und auf der Helios-eigenen Homepage zur Auslastung der Kliniken befragt, erklärte Helios-Sprecherin Lisa Iffland: „Zu Differenzen kann es kommen, da an das DIVI-Intensivregister nur die Kapazitäten der Intensivstation gemeldet werden (ITS) und nicht die Kapazitäten der Intermediate Care Station (IMC). Auf der IMC befinden sich Patienten, die nicht im eigentlichen Sinne intensivpflichtig, aber überwachungspflichtig sind.“ Da die Zimmer zurzeit nur einzeln belegt werden, „stehen uns aktuell zwölf Intensivbetten zur Verfügung“. Von diesen zwölf sind aktuell fünf mit Covid-19-Patienten belegt, es gibt drei freie Betten. Auf den Normalstationen liegen 137 Patienten ohne Covid-19-Erkrankung und elf Patienten mit Covid-19-Erkrankung.

