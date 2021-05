Ein weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Gifhorn – Inzidenz liegt bei 83,3

Landkreis Gifhorn

Ein Corona-Todesfall wurde jetzt nachgemeldet, wie die Kreisverwaltung mitteilt: Bereits Ende Januar war eine ältere Person aus dem Landkreis an oder mit dem Virus verstorben, die Gesamtzahl der Todesfälle liegt damit jetzt bei 182. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI am Donnerstagmorgen bei 83,3, 40 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurden bekannt. Im Gesundheitsamt wurden innerhalb eines Tages 159 Personen getestet.

Im Gifhorner Impfzentrum gab es bislang 59.503 Erst- und Zweitimpfungen

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gab es innerhalb der vergangenen Woche 3 808 weitere Impfungen, es wird nicht zwischen Erst- und Zweitimpfungen unterschieden. Die Gesamtzahl der Impfungen im Impfzentrum liegt jetzt bei 59 503. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen beträgt 1 047, innerhalb der vergangenen Woche sind 104 Fälle hinzu gekommen.

Der Landkreis meldet folgende aktuelle Situation in den Gebietseinheiten: Stadt Gifhorn: 72; Stadt Wittingen: 20; Gemeinde Sassenburg: 18; Samtgemeinde Boldecker Land: 28; Samtgemeinde Brome: 27; Samtgemeinde Hankensbüttel: 2; Samtgemeinde Isenbüttel: 33; Samtgemeinde Meinersen: 30; Samtgemeinde Papenteich: 22; Samtgemeinde Wesendorf: 30. Insgesamt gibt es 282 akute Fälle.

In den Alten- und Pflegeheimen sinkt die Zahl der akuten Corona-Fälle weiter

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen ist auf 18 gesunken, betroffen sind nach wie vor das DRK-Pflegewohnhaus in Calberlah und das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Keine Veränderung gibt es auf der Intensivstation des Helios-Klinikums: Laut DIVI-Intensivregister werden vier Covid-19-Patienten dort behandelt, beatmet werden drei.

Von Christina Rudert