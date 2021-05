Ein weiterer Corona-Todesfall im Kreis Gifhorn – Inzidenz bleibt unter 100

Landkreis Gifhorn

In der letzten Aprilwoche gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, wie die Kreisverwaltung am Mittwochmorgen mitteilt. Auch diese Person habe zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gehört. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 181. Eine weitere wichtige Information: Mit der heutigen 7-Tage-Inzidenz von 91,8 liegt der Landkreis Gifhorn den fünften Werktag in Folge unter einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Die Bundesnotbremse tritt damit am Freitag, 21. Mai, automatisch außer Kraft.

Das RKI vermeldet am Mittwoch 35 weitere positive Corona-Tests

Das RKI vermeldete am Mittwochmorgen 35 weitere positive Corona-Tests aus dem Landkreis Gifhorn, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 162. Das Gesundheitsamt hat binnen eines Tages weitere 119 Personen getestet.

Die Zahl der akuten Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen ist auf 22 gesunken, betroffen sind nach wie vor das DRK-Pflegewohnhaus in Calberlah und das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Auf der Intensivstation liegen vier Covid-19-Patienten

Von den vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Gifhorner Klinikums werden laut DIVI-Intensivregister drei beatmet, alle zwölf zurzeit zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind belegt.

Von Christina Rudert