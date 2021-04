Gifhorn

​Ich möchte heute ein paar Zeilen über das Glück schreiben. Warum ich das möchte? Vielleicht, weil wir in Zeiten wie diesen alle eine kleine Portion Glück verdient haben. Vielleicht auch, weil ich gerade drei Richtige im Lotto hatte. Der Gewinn reicht für zwei Spaghetti-Eis.

Das ist doch auch schon eine Portion Glück, oder? Eigentlich ist der Anlass aber noch kleiner. Als ich neulich morgens meinen Laptop aus der Tasche zog, klebte daran eine Ein-Cent-Münze, ein Glückscent also. Und dann musste ich daran denken, dass es früher Glückspfennige gab. Einen solchen hat meine Frau übrigens am selben Tag bei uns auf der Straße gefunden. Jetzt warten wir schon seit Wochen auf das Glück und nichts passiert. Vielleicht nehme ich das Glück jetzt lieber selber in die Hand – und lade sie am Wochenende auf ein Spaghetti-Eis ein.