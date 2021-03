Ein österlicher Weg mit acht Stationen rund um Gifhorns Schlosssee

Gifhorn

Einen Osterweg rund um den Schlosssee bietet der Kirchenkreis Gifhorn an. An acht Stationen können Familien oder Einzelpersonen der Ostergeschichte aus dem Markus-Evangelium folgen und sich auf österliche Spurensuche begeben. Mit einem Begleitheft mit Impulsen für die einzelnen Stationen inklusive Lageplan und Fotos von den Stationen lädt der Kirchenkreis zur österlichen Spurensuche ein.

Eine kleine Gruppe mit Michael Groh, Dieter Rudolph und Superintendentin Sylvia Pfannschmidt hat diesen Weg vorbereitet. Die Frauen aus dem Umfeld von Jesus und ihre Erlebnisse am Ostermorgen stehen im Mittelpunkt dieses meditativen Wegs.

Start der Tour ist am Kirchturm von St. Nicolai

Start der Tour ist am Kirchturm von St. Nicolai, wo es um Maria Magdalena geht, die zu den Frauen gehörte, die bei der Kreuzigung Jesu bis zum Schluss dabei waren. Ihre Trauer und Erschöpfung stehen im Mittelpunkt, verbunden mit der Frage für die Osterspaziergänger auf diesem Weg, sich selber an jemanden zu erinnern, den sie vermissen, und an die gemeinsamen Erlebnisse, die sie mit diesem Menschen verbinden.

Nächste Station ist die Holzbrücke über dem Schlossgraben mit dem Blick auf die beiden Figuren im Wasser. Die Steine am Nordufer, eine ruhige Stelle am See, eine Bank – immer wieder lädt das Begleitheft ein, stehen zu bleiben, sich umzuschauen, den biblischen Text zu lesen und sich den Fragen dazu zu stellen. Die letzte Station ist dann der Brunnen im Schlosshof. „Vielleicht bist du der Bedeutung von Ostern für dich auf die Spur gekommen“, heißt es dazu im Begleitheft. „Jesus ist auferstanden. Seine Liebe ist nicht totzukriegen.“

Das Begleitheft gibt es an verschiedenen Orten und im Internet zum Download

Das Begleitheft, in dem zu jeder Station ein biblischer Impuls, manchmal Fragen, manchmal Aufforderungen zu Aktionen enthalten sind, hängt an St. Nicolai aus, liegt in den Kirchengemeinden aus oder kann auf der Homepage des Kirchenkreises unter https://osterweg-gifhorn.wir-e.de/aktuelles/131521 heruntergeladen werden. Auf der Homepage findet sich auch ein QR-Code, um dieses Begleitheft downzuloaden. So kann sich jeder für sich oder mit der Familie auf den österlichen Weg machen.

Von der AZ-Redaktion