Er war der neunte Bewohner des Landkreises Gifhorn, der an oder mit Covid-19 verstorben ist: Ein älterer Mann starb am Donnerstag im Krankenhaus, er musste invasiv beatmet werden, wie Gifhorns Kreisverwaltung informiert. Darüber hinaus gab es 15 weitere positive Corona-Tests innerhalb der vergangenen 24 Stunden, erneut einen in einem Kindergarten.