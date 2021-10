Ein Rückblick auf fast 70 Jahre Karriere: Gitte Haenning begeistert in Gifhorns Stadthalle

Gifhorn

Seit beinahe 70 Jahren ist sie im Showgeschäft, am Samstagabend stand sie auf der Bühne der Gifhorner Stadthalle: Gitte Haenning, dänische Sängerin, die als Achtjhrige ihre Karriere begann und 1963 mit dem Schlager „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ ihren größten Erfolg in Deutschland feierte.

Derzeit tourt die nunmehr 75-jährige Dänin mit dem aktuellen Programm „Still Crazy“ durch Norddeutschland und verblüffte auch ihr Gifhorner Publikum mit ihrem jugendlichen Schwung. Wie ein Wirbelwind betrat sie die Bühne, gekleidet in einen leuchtend gelben sportlichen Leinenanzug, Glitzerturnschuhe und umgedrehte knallgrüne Basecap, und nahm ihre Zuschauer mit auf eine Reise durch ihre lange Karriere.

Zur Galerie Natürlich gab’s auch ihre großen Hits zu hören: Die Dänin Gitte Haenning bei ihrem Konzert in Gifhorns Stadthalle.

Songs von ihrem Vater Otto Johansson zum Auftakt

Mit einer eher kindlichen Stimme interpretierte sie die ersten paar Songs des Abends, die ihr Vater Otto Johansson einst für sie komponierte und mit denen sie in den 50-er Jahren auf dänischen Bühnen und vor der Kamera ihre Karriere begann. „Mit diesen Songs musste ich früher Veranstaltungssäle besingen“, kommentierte sie die dänischen Lieder, „aber es ist ja auch nicht uninteressant auf Bühnen wie diesen, ich bin gerne hier oben.“ Sie berichtete, wie sie als Kind zum Abendessen immer Eigelb mit viel Zucker bekam, um ihre Stimme zu stärken. „Das war unglaublich lecker, aber leider wurde ich immer breiter und ich wurde die Pfunde nie wieder wirklich los“, erzählte Haenning fröhlich.

Bei dem Song „Not too young to sing the Blues“ nahm sie ihr Basecap ab, präsentierte ihre wilde blonde Haarpracht und zeigte dem Publikum das volle Timbre ihrer facettenreichen Stimme. Jedes Lied kommentierte sie ausführlich, berichtete, wie sie 1973 wiederholt die Anfrage bekam, beim Grand Prix Eurovision dabei zu sein. Nach der ursprünglichen Ablehnung willigte sie doch ein, da sie Geld brauchte für das reparaturbedürftige Dach ihres dänischen Sommerhauses. Der anschließend präsentierte Grand Prix-Song „Junger Tag“ rief bei ihrem Publikum Erinnerungen wach und erntete viel Applaus.

Zu Beginn gibt es eine retrospektive Reise

„Mir macht an der Musik eigentlich am meisten Spaß, dass ich so vielfältig bin“, erklärte Haenning, und präsentierte ihren Zuschauern auch immer wieder unbekanntere Songs aus den unterschiedlichsten Musikstilen wie Schlager, Blues, Jazz, Swing und Musical. Ihr mit 13 oder 14 gesungener schwungvoller Hit „Hände weg von Jack“ kam ebenso gut an beim Publikum wie der sehr dramatisch-anspruchsvolle Song „Der Anruf“ aus dem Jahr 1982. „Ich bringe bei dieser Tour extra nicht gleich meine größten Hits, sondern nehme Sie erstmal mit auf eine retrospektive Reise. Am Schluss kommen aber auch noch ein paar Songs, die Sie sicherlich kennen“, versprach die Sängerin, „Sie müssen also durchhalten.“ Als Zugabe präsentierte Gitte Haenning dann ein Medley ihrer größten Hits in Deutschland: Von „Hallo wie geht es Robert“ über den Evergreen „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ bis zu „Ich will alles.“

Unterstützt wurde die Sängerin von Pianist Sebastian Weiß, Gitarrist Benedikt Reidenbach, Schlagzeuger Thomas Alkier und Bassist Björn Werra. Gitte Haenning erntete tosenden Applaus für die musikalische Reise, auf die sie ihr Publikum mitnahm.

Von Maren Kiesbye