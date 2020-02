Ein Jahr Fridays for Future: „Wir lassen uns nicht entmutigen“

Gifhorn

Ja, sie waren ein bisschen später dran als in anderen deutschen Städten, aber dann kam die Gifhorner Ortsgruppe von Fridays for Future so richtig in Fahrt. Für die AZ machten Philip Knotz, Jennifer Zauter und Finja Mlynek zum einjährigen Bestehen im März einen persönlichen Rückblick – und erläuterten ihre Zukunftspläne.

Zu dritt die erste Demo organisiert

Ende 2018 kam die Botschaft eines Mädchens aus Schweden in Deutschland an. Mit ihrem ganz persönlichen Schulstreik fürs Klima setzte Greta Thunberg ein Zeichen. Die ersten großen Demos von Fridays for Future verfolgte auch Philip Knotz in Gifhorn. Er erinnert sich: „Das hat mich interessiert – und dann habe ich eine Ortsgruppe angemeldet.“ Einen Freund konnte er auch noch dafür begeistern, ein Dritter kam dazu. Und dann kam die Entscheidung, am 15. März 2018 die erste Demo in Gifhorn zu veranstalten. „Wir hatten noch nie so etwas gemacht. Dann standen wir am 15. März zu dritt da und es kamen 600 Menschen.“ Ordner und all die Auflagen, die zu beachten sind – es war absolutes Neuland.

Der Mut wurde belohnt. Danach fanden jeden Monat größere Aktionen statt. Der harte Kern der Ortsgruppe wuchs. Das „persönliche Highlight“ von Knotz: Die Demo Ende September, bei der 1000 Gifhorner vormittags mitmachten. „Dass man so viele bewegen kann, ist beeindruckend. Und zum ersten Mal waren auch viele ältere Gifhorner dabei.“ Die Gründung von Parents for Future war folgerichtig der nächste Schritt. Ab April kam die jeden dritten Freitag im Monat stattfindende Fahrrad-Demo, genannt Critical Mass hinzu.

„Aber wir lassen uns nicht entmutigen“

Die weiteren Demo-Termine im November mit geringeren Teilnehmerzahlen – abgehakt. „Da war etwas die Luft raus, das Wetter schlecht“, sagt Jennifer Zauter. Bilanz für 2019: Viel bewegt, aber noch längst nicht am Ziel. Ach ja, angeeckt sind sie auch, und zwar reichlich. So manche Beleidigung mussten sie sich anhören. „Aber wir lassen uns nicht entmutigen“, sagt Jennifer entschieden. Auch bei den Kommunalpolitikern setzte die Gruppe ein Zeichen auf ihre Art – vor einer Ratssitzung sowie Kreistagssitzung legten sie sich als Opfer der Klimakrise symbolisch auf den Boden. Inzwischen verfolgt mindestens ein Mitglied von Fridays for Future die Sitzungen im Rathaus.

„Es wird noch zu viel geredet“

Die Luft raus ist bei den Gifhorner Jugendlichen noch lange nicht. Im Gegensatz zu anderen Ortsgruppen in Deutschland, ist für sie klar, dass ihr Klimaschutz-Kampf in der Form weitergehen wird. Ganz im Gegenteil: „Es wird noch zu viel geredet.“ Aber 2020 sei die Zeit, konkret zu werden, betont Finja Mlynek. Sie unterstützt das, indem sie auf den sozialen Kanälen Instagram, Twitter und Facebook Montags die Klimafakten postet und Donnerstags Alltagstipps gibt, wie man etwa ökologisch sinnvoll Essigreiniger herstellt oder Pads zum Abschminken verwendet.

Am 13. März ist es 5 vor 12

Bei Wind und Wetter sind sie für den Klima-Kampf unterwegs. Freizeit ist für den harten Kern der Gruppe fast ein Fremdwort. Was sich in 2020 wandeln soll? Weniger reden, „sondern konkret Alternativen aufzeigen, wie es besser gehen kann“. Zum einjährigen Bestehen steht am Freitag, 13. März, eine große Demo an. Los geht’s um 11.55 Uhr auf dem Schillerplatz. „Wir sagen seit einem Jahr, dass es 5 vor 12 Uhr ist, bis jetzt ist zu wenig passiert“, so Knotz. Fest steht auch schon das Motto der April-Demo – 5 nach 12. Sie findet am Freitag, 24. April, 12.05 Uhr statt. Und Spenden für weitere Bäume und ihre Arbeit möchten sie sammeln (Kontakt über Email gifhorn@fridaysforfuture.de) Eine Tauschbörse wird von Parents for Future am 25. April im Mehrgenerationenhaus organisiert.

„Wir polarisieren“, aber jetzt möchten sie „präsenter und praktischer“ werden und vor allem viele mit ins Boot holen, die mitziehen. „Uns wird es sicher noch ein, zwei Jahre geben“, sagt Knotz.

Von Andrea Posselt