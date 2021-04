Weltweit wird am 23. April der Tag des Buches gefeiert. Und ein Blick in den Buchhandel zeigt, dass Bücher zwar gerne mal totgesagt werden, es aber deswegen noch lange nicht sind. Gerade während der Corona-Pandemie wird offenbar wieder mehr gelesen. Was genau, das wollte die AZ wissen.

Regionale Krimis und historische Romane: Auszubildende Ronja Sonntag zeigt in der Buchhandlung Dänzer, was derzeit so in Gifhorn an Lektüre angesagt ist. Quelle: Sebastian Preuß