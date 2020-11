Eilantrag im Schulausschuss: Neue Förderschulen für den Landkreis Gifhorn

Wittingen

Bekommt der Landkreis Gifhorn neue Förderschulen mit den Schwerpunkten Geistige Entwicklung beziehungsweise Körperliche und motorische Entwicklung? Einen entsprechenden Eilantrag stellten CDU, SPD und ULG/ FDP nun im Schulausschuss. Hintergrund ist, dass benachbarte Kreise möglicherweise keine Förderschüler mehr aus dem Kreis Gifhorn aufnehmen werden.

Aufgrund der aktuell knappen und perspektivisch nicht mehr ausreichenden Kapazitäten in Braunschweig, Celle, Peine und Wolfsburg sei es notwendig, ein „geeignetes, ortsnahes Förderschulangebot“ im Landkreis Gifhorn zu errichten, so der Antrag. Laut Walter Schulze ( CDU) haben zumindest Wolfsburg und Braunschweig die Beschulung der Gifhorner Schüler für den Bereich Geistige Entwicklung schon gekündigt. Für den Bereich Körperliche und motorische Entwicklung habe Wolfsburg das für das Schuljahr 2022/23 angekündigt.

Der Landkreis soll für die Lebenshilfe einspringen, falls deren Antrag nicht genehmigt wird

Es sei also Eile geboten, sagte Schulze. Ein entsprechender Antrag des Landkreises müsse zumindest für den Förderbereich Geistige Entwicklung bis Ende des Jahres bei der Landesschulbehörde gestellt werden. Allerdings soll der Landkreis demnach nur einspringen, falls ein schon gestellter Antrag auf Errichtung einer Ersatzschule der Lebenshilfe für den Bereich Geistige Entwicklung nicht genehmigungsfähig sei. Für den Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung soll der Landkreis die Planungen zum Schuljahr 2022/23 aufnehmen.

Ausschussmitglieder haben Bedenken im Bereich Körperliche und motorische Entwicklung

Der Ausschuss stimmte dem Antrag zu. „Der Bedarf ist da“, konstatierte Klaus Rautenbach. Jedoch gebe es gerade im Bereich Körperliche und motorische Entwicklung eine breite Bandbreite an Einschränkungen und er falle stärker in den Bereich Inklusion, also die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne Einschränkung. „Hier wäre ein gemeinsames Förderzentrum mit einer allgemeinbildenden Schule gut“, sagte er.

Das sah Hans-Joachim Hoffmann als Vorsitzender des Behindertenbeirats ähnlich. Obwohl es Ziel der Inklusion sei, Förderschulen überflüssig zu machen, sei der Antrag für den Bereich Geistige Entwicklung unterstützenswert. Für den Bereich Körperliche und motorische Entwicklung hinterfragte er jedoch die Notwendigkeit: „Man sollte die Schüler lieber eingliedern als eine eigene Schule aufzumachen.“

