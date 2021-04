Eierdieb gestellt: So lustig grüßt Gifhorns Polizei zu Ostern

Gifhorn

Ein bisschen Spaß muss auch in diesen Zeiten sein: Mit einem lustigen Twitter-Tweet wünscht Gifhorns Polizei „fröhliche Ostern“.

Wenn ein Hase Eier stiehlt, dann ist das ein Straftatbestand, dem die Gifhorner Beamten nachgehen. In Reimform haben die Beamten den Oster-Vorfall geschildert und augenzwinkernd bei Twitter gepostet, wie ein Streifenwagen einen auf der Straße sitzenden Schoko-Hasen per Polizei-Kelle gestellt hat.

Mahnung: Keine Wertsachen im Auto liegen lassen

Die aktuelle Einsatzlage lässt Zeit für solche Späße. Offiziell sind keine Einsätze gemeldet. Per Twitter mahnt die Polizei zur Vorsicht. In den letzten Tagen seien an zwei Fahrzeugen im Landkreis die Seitenfenster eingeschlagen worden, weil auf den Sitzen offenbar Wertgegenstände lagen.

Von Andrea Posselt