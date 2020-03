Das läuft jetzt gegen den Eichenprozessionsspinner

Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn bereitet sich auf die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners vor – wieder zu Lande und in der Luft und diesmal auch nah am Wasser. Die ersten Ausschreibungen von Leistungen laufen bereits. Die Aktionen sollen im Mai laufen.

Bis Ende Januar sind die Meldungen eingegangen, welche Bäume zu behandeln sind, im Verlauf des Februars entstand die Einsatz-Karte, so Jörg Stracke von der Ingenieurgesellschaft Macke GmbH. Nun steht fest: Der örtliche Schwerpunkt der Bekämpfung in diesem Jahr deckt sich mit dem des Vorjahres. Es ist wieder der Drömling. „Neben Flächen in Rühen, Parsau, Tülau und Brome kommen Gebiete der Stadt Wittingen hinzu“, so die Kreisverwaltung um Landrat Dr. Andreas Ebel und Umwelt-Fachbereichsleiterin Antje Präger. „Ebenso werden Bäume kreisweit an betroffenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen behandelt.“ Dazu arbeitet der Landkreis mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zusammen.

Auftragsvergaben im April

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an den Straßen soll am Montag, 16. März, die Ausschreibung raus gehen und die Submission am 28. März erfolgen, so Heiko Höwer von der Kreisstraßenmeisterei Meine. Den Auftrag wolle er in der Woche vor Ostern vergeben.

Die Bekämpfung erfolgt wieder aus der Luft per Hubschrauber und vom Boden aus mit der Sprühpistole. Die Ausschreibungen für diese beide Leistungen will Stracke im April auf die Reise schicken, die Aufträge im Mai vergeben. Die Ausschreibung für das Biozid laufe bereits, so Ebel. Der Landkreis setze wieder den Wirkstoff bacillus thuringiesensis ein. Aber nicht nur.

Würmer gegen Raupen

Diesmal sollen auch Fadenwürmer, sogenannte Nematoden, zum Einsatz kommen, sagt Präger. Der Landkreis werde das Verfahren – eine gelartige, mit Fadenwürmern besetzte Masse wird auf befallene Bäume gesprüht – an 300 Bäumen ausprobieren. „Das geht nur einzelbaumweise, hat aber den Vorteil, dass wir ganz nah ans Wasser können“, sagt Präger. Das sei bei den anderen Verfahren nicht der Fall. Der Nachteil sei, dass jeder Baum zweimal behandelt werden müsse.

Kein Kampf im Wald

Die Forstverwaltung erwarte keinen starken Befall oder Kahlfraß in den Wäldern und werde deshalb den Eichenprozessionsspinner nicht im Wald bekämpfen, so die Kreisverwaltung. Die Bekämpfung beschränke sich somit auf Bäume – auch im Wald –, von denen ansonsten eine Gesundheitsgefahr für Menschen ausginge, etwa entlang von Wegen und Straßen.

Das sind die Kosten

130 000 Euro stellt der Landkreis für die Bekämpfung auf eigenen Flächen und für die Koordinierung der Maßnahmen zur Verfügung, weitere 20 000 als finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Ebel bedauert, dass das Land eine finanzielle Hilfe abgelehnt habe.

Filmteam dokumentiert Bekämpfung

Die Bekämpfung unter Leitung des Arbeitskreises – Vertreter von Kommunen, Fachbehörden, Forst, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden – habe sich im vorigen Jahr bewährt, sagt Ebel. „Sie war ein voller Erfolg.“ Es habe kaum gesundheitliche Probleme gegeben. Die Bekämpfung in diesem Jahr werde ein Filmteam des NDR für eine Dokumentation begleiten.

Von Dirk Reitmeister