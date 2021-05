Landkreis Gifhorn

Mittendrin in der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ist der Baumpflegedienst Ekarius aus Rühen. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurden im östlichen Landkreis 800 Bäume vom Boden aus ein erstes Mal mit Nematoden (Fadenwürmer) besprüht. In den nächsten Tagen folgen Einsätze in der Sassenburg und Schwülper – und danach startet die Biozid-Kampagne.

„Der Bacillus thuringiensis ist ein Fraßgift und wird erst dann in die Eichen gesprüht, wenn diese Laub tragen“, erklärt Denis Ekarius, der mit seinen Mitarbeitern in diesem Jahr im Landkreis rund 3000 Bäume behandelt, die vom EPS befallen sind. Während 2020 nur zehn Prozent mit Fadenwürmern besprüht wurden, sind es jetzt bereits 50 Prozent: „Die Gemeinden probieren aus, ob es funktioniert.“

Nematoden brauchen kein Laub

Nematoden brauchen kein Laub, um effektiv zu sein. Sie sind ein „Kontaktmittel“, befallen die Raupen des Spinners direkt. Ekarius favorisiert die Methode, weil sie „selektiv“ eingesetzt werden könne und anders als das Bakterium nicht wassergefährdend sei und weniger „Nützlinge“ schädige. Aber die Kosten sind höher, weil die Bäume zweimal behandelt werden müssen. Auf jeden Fall in Gebieten mit „hohem Befallsdruck“ wie in Rühen und Kaiserwinkel.

Aber es kann auch anders laufen. So reiche in diesem Jahr in Osloß die einmalige Behandlung aus: „Es gab keine Fraßspuren mehr“, so Ekarius. Er weiß es, weil er in Zusammenarbeit mit einer Göttinger Hochschule ein Monitoring betreibt, bei dem das EPS-Vorkommen in jedem behandelten Baum begutachtet wird: „Damit so wenig Mittel wie möglich zum Einsatz kommt.“ Aus diesem Grund sei in Einzelfällen auch ein finales Absaugen der EPS-Raupen vom Baum die bessere Alternative.

Bemühungen werden erfolgreich sein

Noch etwa zwei Wochen werden Denis Ekarius und seine Mitarbeiter weiter Bäume besprühen – Nematoden nachts, weil sie UV-empfindlich sind, tags den Bacillus. Der Experte geht fest davon aus, dass das Ergebnis der Bemühungen so erfolgreich sein wird wie im Vorjahr und die Bürger in den betroffenen Regionen einen weitgehend Brennhaar-freien Sommer erwarten können.

Komplett verschwinden werde der Eichenprozessionsspinner in naher Zukunft allerdings nicht. Weder Fadenwürmer noch Bakterien seien die Lösung des Problems, sondern die Förderung der natürlichen Fressfeinde durch Anlegen von speziellen Blüh- und Wildkräuterstreifen, Artenvielfalt, weniger Mähen und den Verzicht auf Steingärten: „Back to the roots“, sagt Ekarius.

Von Jörg Rohlfs