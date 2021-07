Landkreis Gifhorn

In Zeiten der Corona-Pandemie war das Engagement in den Sportvereinen besonders gefordert. Umso größer die Freude, dass der dritte Aktionszeitraum „Ehrenamt überrascht“ mit insgesamt 37 Überraschungen in der Sportregion Ost-Niedersachsen und 18 Vereinsheldinnen und -Helden im Landkreis Gifhorn zu Ende geht.

Ziel des Projektes war es, für mehr Anerkennung und Wertschätzung für freiwillig und ehrenamtlich Engagierte zu werben und diese Wertschätzung aktiv zu leben. Statt einer Ehrennadel soll durch einen Überraschungsmoment und eine Überraschungstasche pro Verein eine engagierte Person gewürdigt werden.

Müden: Eine Auszeichung für Timo Teichert

Ehrung in Müden: Timo Teichert (r.) ist beim TuS ein Vereinsheld. Quelle: Kreissportbund

Der TuS Müden-Dieckhorst hat bei seiner Vorstandssitzung seinen Geschäftsführer Timo Teichert geehrt. Neben einer Urkunde gab es diverse kleine Präsente vom Sportbund und einen Gutschein vom TuS. Teichert ist seit 20 Jahren im Vorstand des TuS in verschiedenen Funktionen aktiv, ist die ideale Besetzung als Geschäftsführer, der Verbindung zu allen Mitgliedern und Institutionen im Sportbetrieb hält. Und an Wochenenden steht er darüber hinaus als Fußball-Schiedsrichter zur Verfügung.

Die Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbundes Niedersachsen befindet sich in diesem Jahr in ihrer inzwischen dritten Runde. Und bei jeder Runde war der TSV Bergfeld mit dabei. Dieses Jahr würdigte er die Arbeit eines Ehrenamtlichen, der sich seit 20 Jahren im Verein engagiert: Christian Piech. „Christian – wir danken dir sehr für dein Engagement, das du seit 20 Jahren in der Sparte Fußball und damit für unseren Verein zeigst. Ohne deine Mithilfe wären wir jetzt nicht da, wo wir heute sind“, dankte Vorsitzender Uwe Fredrich. „Wir freuen uns, dass dir heute diese Auszeichnung überreicht wird, und hoffen, dass du uns weiterhin so tatkräftig unterstützt.”

Dritte Runde im TSV Bergfeld: Christian Piech ist dieses Jahr Vereinsheld. Quelle: Kreissportbund

Beim Turnverein Concordia Wahrenholz: Heidemarie Kiemann wurde überrascht. Quelle: Kreissportbund

Heidemarie Kiemann wird in Wahrenholz im geschmückten Auto abgeholt

Heidemarie Kiemann wurde im geschmückten Auto von Zuhause abgeholt und auf dem Sportplatz des Turnvereins Concordia Wahrenholz von 35 Gymnastik-Damen empfangen, die ihr je eine Rose – weiß oder rot – überreichten. Vorsitzende Ulla Gründemann stellte die Leistungen der Geehrten heraus, die auch die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen erhielt: Heidemarie Kiemann hatte die Gymnastiksparte des Turnvereins gegründet und ist seitdem Übungsleiterin. Nach dem von Dr. Ingrid Surborg selbst gedichteten Lied, Gruppenfoto, Sekt und Saft startete Heidemarie Kiemann durch mit der Übungsstunde.

Gelungene Überraschung für Heike Helmers in Gifhorn

Unter einem Vorwand wurde Heike Helmers vom MTV Gifhorn von Sigrid Prang zu einer Besprechung in die Wohnung neben der Robert-Mayer-Halle gebeten. In der Halle war gerade die Pilates-Stunde zu Ende, die Heike Helmers normalerweise anleitet. Zusätzlich waren mehrere Gruppenmitglieder von ihrer Wirbelsäulengruppe sowie weitere Gymnastik-Übungsleiterinnen, der hauptamtliche Sportlehrer und der 1. Vorsitzende, Jürgen Saggerer, für die Aktion „Ehrenamt überrascht“ gekommen. Als Helmers niemanden in der Wohnung antraf und stattdessen durch ein Spalier von klatschenden Mitgliedern geleitet wurde, die Rosen überreichten, war die Überraschung groß. Heike Helmers engagiert sich seit vielen Jahren als Abteilungsleiterin Gymnastik und kümmert sich um die Übungsleiterinnen und -Leiter sowie um die Anschaffung und Wartung der Geräte. Außerdem leitet die Vereinsheldin selbst noch Übungsstunden und springt ein, wenn eine Übungsstunde auszufallen droht.

„Du bist die Seele der Tennissparte“: Dank an Helmut Lühmann in Rötgesbüttel

Die Seele der Tennissparte: Helmut Lühmann vom VfL Rötgesbüttel. Quelle: Kreissportbund

Nichtsahnend kam Helmut Lühmann vom VfL Rötgesbüttel zu den Tennisplätzen, die er seit 2004 inklusive des außerhalb liegenden Walls pflegt. Die Überraschung war gelungen, als Lühmanns vielfältiges Engagement in der Tennissparte vorgestellt und der Dank dafür ausgesprochen wurde. Denn der Vereinsheld vertritt den 1. Vorsitzenden auch beim Verwaltungsrat. In den vergangenen Jahren hat Helmut Lühmann das Amt des 2. Vorsitzenden der Tennissparte inne gehabt und hat zehn Jahre eine Schul-AG geleitet, in der Kinder das Tennisspielen kennenlernen konnten. „Du bist die Seele der Tennissparte – danke für dein Engagement“, hieß es von den Anwesenden. Lühmann war sehr erfreut: „Es ist sehr schön, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit, die nichts mit den sportlichen Abläufen an sich zu tun hat, so gewürdigt und geehrt wird.“

