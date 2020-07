Landkreis Gifhorn

Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) und der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) haben sich ein großes Projekt bezüglich der Moore im Landkreis Gifhorn vorgenommen. Das Ziel des Projektes ist es, den CO2-Ausstoß im Großen Moor bei Neudorf-Platendorf und im Naturschutzgebiet Obere Lachte, Kainbach und Jafelbach nachhaltig zu verringern. Auch die Arten-und Pflanzenvielfalt soll davon profitieren. Dazu wird das Moor wiedervernässt, sprich ein gewisser Wasserstand soll wieder erreicht werden. Dieser Wasserstand ist notwendig, damit das klimaschädliche CO2 dauerhaft im Boden konserviert bleibt.

Justin Kirchhoff, Projektkoordinator beim NLWKN in Braunschweig, erklärt, warum es gleich mehrfach sinnvoll ist, einen gewissen Wasserstand in Moorgebieten zu erhalten: „Durch eine teilweise bereits vor 100 Jahren im Zuge des Torfabbaus begonnene Entwässerung sacken und schrumpfen die Torfschichten. Infolge dieser so genannten Torfzehrung werden Nährstoffe und klimarelevante Gase wie zum Beispiel CO2 freigesetzt.“ Die zügige Wiedervernässung der Moore, die zum Teil zugleich Natura 2000-Gebiete sind, habe daher für den Klimaschutz ebenso hohe Priorität wie für den Naturschutz, so der Fachmann. Zu den Natura 2000 Gebieten zählen Gebiete, die aufgrund ihrer gefährdeten, wildlebenden heimischen Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume unter EU-Schutz stehen.

Über Jahrhunderte hinweg betrieben Menschen Torfabbau: Die Abtorfung führt zur weitgehenden Zerstörung der wertvollen Moorfläche. Quelle: Norbert Horny

Durch das Vorhaben im Landkreis Gifhorn erwarten die Landesbetriebe eine Minderung der C02-Emissionen von 5000 Tonnen pro Jahr. „Die niedersächsische Naturschutzverwaltung hat fast 40 Jahre Erfahrung bei der Wiedervernässung von Mooren. Das Projekt wird daran anknüpfen und die Wiederentwicklung sowie den Erhalt dieser Moore effektiv voranbringen“, betont Kirchhoff. Das Klimabewusstsein habe sich gesteigert. Im Projektgebiet gehören bereits viele Flächen dem Land Niedersachsen. Diese Flächen sollen dann nicht weitergenutzt, sondern zur Entwicklung der Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen zur Verfügung gestellt werden.

Das Projekt Wiedervernässung Die NLF und der NLWKN wollen gemeinsam in den Naturschutzgebieten Großes Moor in der Sassenburg und Obere Lachte, Kainbach und Jafelbach bei Steinhorst wieder für nasse Füße sorgen. Bis Ende 2022 werden die beiden Landeseinrichtungen im Großen Moor und am Jafelbach dabei eng zusammen arbeiten. Fast drei Millionen Euro an EU-Fördermitteln stehen dafür zur Verfügung. Unterstützt wird das Projekt zur Verbesserung des Wasserhaushalts vom Unterhaltungsverband Lachte und vom Landkreis Gifhorn. Die Gesamtfläche der geplanten Wiedervernässung beträgt rund 630 Hektar.

Es geht den Naturschützern nicht nur darum, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu reduzieren. „Die aktuellen Dürrejahre zeigen uns, wie wichtig es ist, das Wasser in der Landschaft zu halten. Dann entwickeln sich Moore und naturnahe Gewässerläufe mit ihren typischen Pflanzen- und Tierarten“, erklärt Christoph Rothfuchs, Förster für Waldökologie vom Forstamt Unterlüß. Die niedersächsischen Landesforsten sind insbesondere im Bereich des Jafelbachs an dem Projekt beteiligt. „Die Umsetzung von Vorhaben dieser Größe erfordert sorgfältige Vorplanungen – etwa auf Basis der Vorflutverhältnisse, der Geländehöhen, der Torfmächtigkeiten und der vorhandenen Arten und Lebensgemeinschaften“, weiß Norbert Horny, Projektmitarbeiter im NLWKN. Die wasserbehördliche Plangenehmigung für den Jafelbach und seine Nebengewässer liegt inzwischen vor. Die Genehmigung für das Vorhaben im Projektgebiet Großes Moor wird in Kürze beantragt.

Für die Natur soll das Projekt im Landkreis Gifhorn zu einem Gewinn werden, indem Erhaltungs- und Entwicklungsziele der Flora-Fauna-Habitat-Gebiete und Vogelschutzgebiete umgesetzt werden und der ökologische Zustand der Gewässer verbessert wird.

