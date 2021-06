Gifhorn

Mit Ach und Krach haben die Deutschen in einer schweren Gruppe die Vorrunde der Fußball-EM überstanden. Am frühen Dienstag Abend spielt die Mannschaft im Londoner Wembley-Stadion ihr Achtelfinale gegen England. Bekannte Gifhorner und Gifhornerinnen nach dem Ausgang der Partie befragt, glauben an das Team und dessen viel beschworenen Geist und tippen – fast – einhellig auf einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft.

Wenn es nach Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich ginge, würde das Spiel der deutschen Elf gegen die Engländer ein echter Krimi werden. „Nach Verlängerung steht es 1:1“, so Nerlich. Und dann – na klar, das Elfmeterschießen. „Und das gewinnt Deutschland. War ja schon oft so“, ist sich Matthias Nerlich sicher, dass Deutschland in die nächste Runde kommt. Verfolgen wird er das Spiel übrigens im Garten – beim Grillen und „mit allem, was an solch einem Abend dazu gehört.“

„Mein Wunsch ist, dass Deutschland gewinnt“

„Mein Wunsch ist es, dass Deutschland gewinnt. Eventuell 2:1“, sagt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt, die am Dienstag Abend noch eine dienstliche Sitzung hat. „Die zweite Halbzeit werde ich aber schauen können.“ Sie hofft, dass das Wunschergebnis nach 90 Minuten im Kasten ist und „es nicht zur Verlängerung oder gar Elfmeterschießen kommt. Auch wenn ich dann mehr zu gucken hätte: Das ist mir zu Nerven aufreibend“, so Pfannschmidt.

„Bei der Weltmeisterschaft war das nicht schlecht“

Sylvia Pfannschmidt Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Sie empfindet den bisherigen Verlauf der EM als reizvoll: „Es begeistert mich, dass Außenseiter wie Dänemark und Tschechien gut gespielt haben und weiter gekommen sind.“ Deutschland habe in seiner schweren Gruppe ja auch diese Rolle innegehabt: „Und darum habe ich auch Hoffnung, dass sie gegen England gewinnen.“ Sylvia Pfannschmidt wird das Spiel „auf dem Sofa oder von der Terrasse aus“ verfolgen. Sie bedauert ein wenig, dass es kein Public Viewing mehr gibt: „Bei der Weltmeisterschaft war das nicht schlecht.“

Für Christoph Nowak, den Pressesprecher der Gifhorner Polizei, gibt es nur ein Ergebnis – und das steht nach 90 Minuten fest und beinhaltet kein Gegentor. „Das wird ein 2:0 – für Deutschland natürlich“, sagt der Polizeioberkommissar. Er will das Spiel auf der Terrasse verfolgen – mit der Freundin und beim Grillen.

Die Mannschaft will sich rehabilitieren

„Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft sich rehabilitieren will und anders auftreten wird als gegen Ungarn“, meint Uwe Weimann, Bürgermeister in Wilsche und Vorsitzender des Kreisschützenverbands und tippt auf ein 3:1 für Deutschland. Auch weil „die Engländer uns mehr liegen und wir in Wembley immer eine gute Figur machen“. Außerdem müsse man optimistisch denken und die Hoffnung stürbe sowieso zuletzt.

Dabei oder danach wird gegrillt

Uwe Weimann Quelle: Lea Rebuschat-Archiv

Dass Weimann sich das Spiel anguckt sei „selbstverständlich, das ist ein Muss“. Wenn auch „nicht mit Halligalli – ich bin da wegen Corona noch etwas zurückhaltend“ – sondern zuhause mit der Familie und Bierchen. Und während oder nach dem Spiel wird noch gegrillt. Eine Deutschlandfahne würde eigentlich auch am Haus hängen: „Aber der Halter ist gerade kaputt.“ Und wie weit kann die deutsche Mannschaft kommen? „Wenn sie es bis ins Finale schaffen, wäre das ein Riesenerfolg.“

Nach dem Rückstand kommen sie dank Moral zurück ins Spiel

Volker Schlag Quelle: Thorsten Behrens Arachiv

„Nachdem sie mit 0:1 in Rückstand geraten, weil sie wieder mal pennen, werden sie dank ihrer Moral zurück ins Spiel kommen und mit 2:1 gewinnen“, prognostiziert Musiker und Kultbahnhof-Chef Volker Schlag den Verlauf des Matches gegen England: „Jedenfalls hoffe ich, dass die Mannschaft Moral beweist.“ Sicher sei indes, das er sich dass Spiel ansehen wird: „Logo, ich mach’s mir auf der Terrasse gemütlich.“ Bier ist auch dabei, immer.

„Warum sollten nicht alle gleich behandelt werden?“

Schlag hat fast alle Spiele der EM gesehen: „War sehr interessant.“ Derzeit ist sein Spanien sein Titelfavorit. Aber: „Warum sollte nicht auch mal wieder Dänemark Europameister werde?“, fragt sich der Kultbahnhof-Macher – und hofft, dass für dessen Open-Air-Festival „Mit uns wird’s wieder laut“ am 23. und 24. Juli dann ebenso wenige Corona-Auflagen gelten, wie jetzt bei den EM-Spielen. Denn: „Warum sollten nicht alle gleich behandelt werden?“

„Ich freue mich über schönen Fußball“

Martin Wrasmann Quelle: Sebastian Preuß Archiv

„Angesichts der Destabilität der Deutschen wird es einen knappen Sieg für England geben“, zieht Martin Wrasmann, Pastoralareferent im Ruhestand, Folgerungen aus dem bisherigen Turnierverlauf. „Die Mannschaft hat in letzten Wochen viel hin und her und selten geradeaus gespielt.“ Das Spiel gegen England werde er sich angucken, aber „ganz entspannt. Ich freue mich, wenn ich ein gutes Spiel sehe, über schönen Fußball. Egal, wer gewinnt.“

Von Jörg Rohlfs/Thorsten Behrens