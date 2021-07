Gifhorn

Mit 100 E-Scootern startet der E-Scooter-Verleiher Bolt in Gifhorn. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung sind die Verleihstationen an den beiden städtischen Bahnhöfen angesiedelt.

Stadt Gifhorn: Das passt zum Leitbild Mobilität

„Ein E-Scooter-Verleih passt sehr gut zu den Zielen einer zukunftsorientierten Mobilität, die sich Gifhorn mit dem Leitbild Mobilität gesetzt hat“, begrüßt Bürgermeister Matthias Nerlich diese Neuerung. Damit verbunden sei auch die Hoffnung, dass kurze Distanzen im Stadtgebiet nicht mehr mit dem Auto, sondern mit den trendigen Elektro-Rollern zurückgelegt werden.

E-Scooter: Das sollten Fahrer wissen Wo E-Scooter fahren dürfen und wo nicht... E-Scooter dürfen nur auf Radwegen oder Radfahrstreifen fahren. Sind diese nicht vorhanden, muss die Fahrbahn genutzt werden. Gehwege sind für E-Scooter tabu, auch die, die für den Radverkehr freigegeben sind. Diese Einschränkung gilt auch für die Gifhorner Fußgängerzone, die gerade probeweise für den Radverkehr geöffnet wurde. Parkverbote: Fußgängerzone keine E-Scooter abgestellt werden dürfen. Parkverbotszonen gibt es außerdem rund um den Schlosssee und in anderen Grünflächen. Diese Zonen sind auch in der Buchungs-App hinterlegt. Promillegrenze: Die Gifhorner Polizei weist darauf hin, dass für E-Scooter-Nutzer die Promillegrenze bei 0,5 liegt. Eine Helmpflicht besteht nicht, Verleiher Bolt empfiehlt jedoch das Tragen eines Kopfschutzes.

Wichtig ist der Verwaltung, dass alle Nutzerinnen und Nutzer auch die Regeln einhalten und nur dort fahren und parken, wo es auch erlaubt ist. In der Fußgängerzone etwa darf niemand mit dem E-Scooter fahren. Solche Verbotszonen zeigt auch die App an, die für die Nutzung der Roller zwingend erforderlich ist.

Die Nutzung geht über eine App der Firma Bolt

So geht’s: Verleiher Bolt hat dafür eine eigene App. Diese können Kunden aufs Smartphone runterladen, sich dort mit ihren persönlichen Daten, auch der Kreditkartennummer, registrieren.

So geht's: Wer einen E-Scooter leihen möchte, benötigt die App des Anbieters. Nach der Registrierung kann man den Roller entsperren und losfahren. Quelle: Bolt

Im gewünschten Gebiet ist angegeben, wo gerade ein E-Scooter verfügbar ist. Dieser lässt sich mit der App entsperren – und los geht’s. Aktuell geht Bolt mit einem Kampfpreis von 5 Cent pro Minute auf den Markt.

Kreisverkehrswacht hat große Bedenken

Bis zu 20 Stundenkilometer schnell werden die Roller. Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht Gifhorn schwant nichts Gutes: „Man sieht es doch in größeren Städten – überall fliegen die Roller nachher rum. Die Jüngeren werden sich einen Spaß daraus machen und damit rumflitzen. Aber wie soll damit 70- oder 80-Jährige ihre Einkäufe nach Hause bringen.“

„Für eine Stadt wie Gifhorn nicht notwendig“

Für ihn sei solch ein Trend „für eine Stadt wie Gifhorn nicht notwendig“. Die Gefahrenquellen durch E-Bikes seien „schon schlimm genug“. Die Braunschweiger Straße sei schon ein Brennpunkt und viel zu eng für Fußgänger, Rad- und Autofahrer. Dass in der Fuzo Fahrtverbot für E-Scooter ist, quittiert Dietrich mit einem „Gott sei Dank“.

Appell der Polizei, sich an die Regeln zu halten

Die Polizei hat schon hier und da private Nutzer von E-Scootern im Stadtgebiet gesichtet und geht unvoreingenommen an die neuen rollenden Verkehrsteilnehmer heran. Sprecher Christoph Nowak: „Wir werden vermehrt ein Auge drauf haben und appellieren an alle, sich an die Verkehrsregeln zu halten.“ Ein Hinweis ist ihm noch wichtig: „Für E-Scooter gilt dieselbe Promillegrenze wie für Autofahrer, also 0,5.“

Probleme können dem Verleiher gemeldet werden

In den sozialen Medien machte sich bereits die Sorge breit, dass die E-Scooter in Gifhorn wild geparkt oder gar einfach weggeschmissen werden. Für Hinweise zu den E-Scootern von Bolt, zum Beispiel bei Problemen in den betrieblichen Abläufen, steht der Anbieter unter Tel. 030 – 568 373 989, E-Mail: rentals-germany@bolt.eu zur Verfügung.

Von Andrea Posselt