Zum ausdauernd kalten Frühjahr kam für die Spargelbauern in der Pandemie auch noch die Schließung der Gastronomie als negativer Faktor hinzu. Vor drei Wochen sei sie eingestiegen und habe auch wieder Spargel abgenommen, so Henning Kuhls vom Spargelhof in Neubokel, den er mit seinem Bruder Jürgen betreibt. „Das kam zu spät.“

„Man hat gemerkt, dass es Überlebende gibt, die auch Spargel wieder anbieten wollen“, freut sich Bastian Ehrhardt vom Gut Brenneckenbrück, dass die Gastronomie endlich wieder dabei ist – auch wenn er 90 Prozent seines Spargels im Direktverkauf absetze. Freude über die Wiederaufnahme des Betriebs in den Restaurants auch beim Eickenhofer Spargelreich in Eickhorst: „Ich freue mich auf die Saison 2022“, so Paul Schofer, „wenn unsere gastronomischen Kunden wieder am Start sind“ – und zwar länger als diesmal.