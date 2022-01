Gifhorn

„Ja, wir sind verheiratet, aber ich mache keinen Gebrauch davon“: So stellte die begnadete Kammersängerin Emmi sich und ihren Mann Willnowsky beim Auftritt in der Stadthalle vor. Das Duo des Kult-Theaters „Schmidt Show“ aus Hamburg feiert 25-jähriges Bühnenjubiläum und damit Silberhochzeit. Gemeinsam mit einigen mitgebrachten Gästen traten sie am Freitagabend vor ausverkauftem Saal auf.

Bekannt geworden ist das Paar im Hamburger Reeperbahn-Theater Schmidts Tivoli, doch seit ihren ersten großen Erfolgen tourt das Kiez-Kult-Duo auch durch ganz Deutschland. Wie im wahren Leben lassen Emmi und Willnowsky ihre Frustration regelmäßig aneinander aus und machen sich keine Mühe, ihre gegenseitige Geringschätzung vor dem Publikum zu verstecken.

Extrem dummer Partner

Emmi hält ihren Mann für extrem dumm („Ich will nicht behaupten, dass du der dümmste Mensch der Welt bist, aber wenn der mal stirbt….“), was dieser durchaus bestätigte, indem er sich mit dem Satz „Ein voll besetzter Fahrstuhl riecht für Zwerge anders“ dem Gifhorner Publikum vorstellte. Für Willnowsky dagegen ist seine Frau alt, dick und hässlich: „Emmi hat soviel zugenommen, wenn sich bei uns zu Hause in die Badewanne legt, steigt im Klo der Wasserspiegel.“

Musikalische Flügelbegleitung

„Ich bin nicht dick, nur gut zu erkennen“, hält Kunstfigur Emmi, verkörpert vom Travestie-Comedian Christoph Dompke, dagegen. Gemeinsam singen sie „Wir sind ein ganz verrücktes Paar“ – musikalisch begleitet von Willnowsky alias Christian Willner am großen Flügel.

„Schmidt-Show“-Atmosphäre in der Gifhorner Stadthalle: Das Programm begeisterte mit Musik, Gags und viel guter Laune. Quelle: Maren Kiesbye

Sehr publikumsnah bauten die beiden Comedians zu einigen Zuschauern eine besonders enge Bindung auf. Sie sprachen sie im Laufe ihres rasanten Programms wie ein Running-Gag immer wieder an. „Ich stehe auf sehr junge Männer. Die wissen zwar nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht lang“, bekannte die alternde Emmi und erwählte sich den 31-jährigen Zuschauer Carl als Objekt ihrer Begierde. Auch Ina und Gerald aus Schönewörde wurden Teil des Bühnenprogramms. Ihnen zu Ehren wurde das Lied „Hier wohnt das Glück“ gesungen und darin festgestellt, dass „Schönewörde bei Nacht trister ist als jeder Friedhof“.

Schauerlich schöner Gesang

Zur Melodie von Shirley Basseys Hit „Big Spender“ sangen Emmi und Willnowsky den frivolen Song „Freudenspender – Leichenschänder“ und intonierten mit abgeänderten Text einige alte Neue-Deutsche-Welle-Hits von Nena, Münchner Freiheit und Trio – wobei der Gesang der Kammersängerin eher schauerlich als schön war.

Einige Gäste hatte das Duo ebenfalls dabei: Bademeister Schaluppke aus Köln unterhielt kurzweilig mit allerlei Anekdoten aus dem Alltag eines Fachangestellten für Bäderbetriebe, Berliner Lukas Köster zeigte sein Können als Bouncing-Jongleur und gemeinsam mit seiner Partnerin Julia Grote einen erstaunlichen Paar-Artistik-Act. Phil Os begeisterte als rasanter Diabolo-Künstler.

Stadthallen-Chefin begeistert

Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink gefiel der Abend super: „Ich komme selbst aus Hamburg, kenne die Schmidt-Show also schon sehr lange. Die sind immer ein Garant für gute Laune. Toll, dass sie heute hier sein können – und schön, wie unsere Besucher sich freuen, mal wieder auszugehen.“ Mit 270 Zuschauern war der Theatersaal unter Corona-Bedingungen restlos ausgelastet. Um alle Gäste unterzubringen und die erforderlichen Abstände einzuhalten, waren sogar weitere Sitzreihen aufgestellt worden.

„Wir freuen uns über jede Veranstaltung, die wir im Moment haben und die gut angenommen wird von unserem Publikum“, sagte Stefanie Schrader von der Stadthalle. „Auch wenn wir jedes Mal Abstände planen und viel koordinieren müssen – alles ist besser, als Termine abzusagen.“

Von Maren Kiesbye