Jede Jahreszeit hat ihre Eigenheiten und birgt bestimmte Gefahren für den Straßenverkehr. So auch der abstehende Herbst. Der Verkehrssicherheitsberater der Gifhorner Polizei weiß, worauf Autofahrer in den kommenden Wochen besonders achten sollen. In der AZ gibt Hans-Heinrich Kubsch Tipps.

„Immer häufiger finden wir gerade in der Nachtzeit und den Morgenstunden feuchte Fahrbahnoberflächen vor die, besonders gepaart mit herabfallendem Laub oder Dreck von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, zu einer äußerst gefährlichen Schmierseife werden. Insbesondere im Bereich von Kurven und vor allem für Motorradfahrer ist diese Schmierseife sehr tückisch und mitunter lebensgefährlich“, weiß Kubsch.

Landwirtschaftliche Gespanne sind mit bis zu Tempo 60 unterwegs

Dreck von landwirtschaftlichen Fahrzeugen: Die Kartoffelernte ist im vollen Gang, die Maisernte folgt und letztlich, im November bis in den Dezember hinein, die Rübenernte. „Tagtäglich schieben sich landwirtschaftliche Züge und zum Teil überdimensionale Maschinen wie Kartoffelroder oder später die Rübenroder über unsere Straßen und verwandeln den Verkehr in eine zähflüssig dahinrollende Masse.“ Nicht nur der schmierige Straßenbelag wird da gefährlich, auch das Tempo der Zugmaschinen – mit bis zu 60 Stundenkilometern sind sie unterwegs und daher längst nicht mehr so schnell zu überholen wie die langsamen Trecker vergangener Jahrzehnte.

„Der Überholweg und damit unsere Fahrzeit auf der Gegenfahrspur wird deutlich länger. Das sollten wir bedenken, bevor wir zum Überholen ausscheren, denn einscheren zwischen Traktor und Anhänger ist nicht empfehlenswert. Vergewissern Sie sich lieber doppelt, wenn Sie zum Überholen ausscheren wollen, dass zeitgleich von hinten kein weiteres Fahrzeug dasselbe vorhat. Das kann in einem verheerenden Verkehrsunfall enden“, warnt Kubsch und gibt noch einen Hinweis zum Überholen großer, unübersichtlicher Fahrzeuge: „Je weniger Abstand Sie zu einem zu überholenden Fahrzeug halten, umso kleiner ist Ihr Sichtwinkel, der Ihnen erlaubt, links daran vorbei zu sehen. Deshalb halten Sie genügend Sicherheitsabstand ein, um diesen Winkel deutlich zu vergrößern. Das erlaubt im Übrigen auch ein schnelleres Beschleunigen und verkürzt die Überholzeit und den -weg. Außerdem minimiert genügender Abstand die Gefahr eines möglichen Auffahrens beim Bremsen des Vorausfahrenden deutlich. Gerade bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist immer damit zu rechnen, dass diese plötzlich auf eine Weide oder einen Acker abbiegen.

Polizei rät: Wild nicht ausweichen, sondern beherzt bremsen

Die zweite große Gefahr im Herbst sind laut Kubsch die Wildwechsel. Das Wild wechselt besonders in der Morgen- und Abenddämmerung gern zwischen Feld und Wald. „Wo ein Wildtier vor Ihnen über die Straße wechselt, verringern Sie deutlich Ihre Geschwindigkeit und bleiben Sie bremsbereit, denn es folgen oft weitere Tiere“, rät der Verkehrssicherheitsberater. Ist ein Zusammenstoß mit einem Wildtier unvermeidbar, so sollten Autofahrer nicht ausweichen, sondern das Fahrzeug in der Spur halten und beherzt bremsen – wenn nötig und möglich (ein Blick in den Rückspiegel) ist eine Vollbremsung sinnvoll.

Von Hans-Heinrich Kubsch