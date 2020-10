Gifhorn

Es war in den vergangenen Monaten erneut zu warm und es fehlte der Niederschlag: Umwelteinflüsse und der inzwischen dritte Dürre-Sommer in Folge setzen auch den Pilzen im Landkreis zu. „Fast jede zweite Pilzart ist bedroht“, weiß Experte Detlef Emgenbroich. Der Gifhorner gehört seit den 70er Jahren zu den erfahrensten Pilzsachverständigen im Land.

„In Niedersachsen gibt es rund 3300 Großpilzarten – bei der letzten Erfassung landeten 43 Prozent davon auf der roten Liste“, erklärt Emgenbroich, der seit 2000 geprüfter Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie im Kreis Gifhorn und Wolfsburg ist. Neben dem Feuchtigkeitsmangel – Ursache ist der Klimawandel – hätten auch Stickstoffüberschuss und Bodenübersäuerung zu dieser Entwicklung geführt.

Es fiel deutlich zu wenig Niederschlag

Der gebürtige Hallenser, der in Düsseldorf aufgewachsen ist, seit 1963 in Gifhorn lebt und bis zum Renteneintritt bei VW gearbeitet hat, macht den Pilzrückgang auch an den Beratungszahlen fest: „Erst 36 Pilzberatungen waren es seit Juni – sonst sind es in diesem Zeitraum mehr als 60 Beratungen“, so Emgenbroich. „Wir haben deutlich zu wenig Niederschlag“, hofft der gelernte Maschinenbautechniker darauf, dass in den kommenden Wochen noch ausreichend Regen fällt. 105 verschiedene Arten wurden Emgenbroich bisher zu Begutachtung vorgelegt – sonst sind es bis zu 400.

Erst Frost setzt den Röhrlingen zu

Ganz aufgegeben hat Emgenbroich die Hoffnung auf eine gute Pilzsaison 2020 jedoch noch nicht, denn zumindest für die nächsten Tage ist Niederschlag angekündigt. „Die Pilze sitzen quasi im Boden und warten, um zu fluktuieren“, erklärt der 78-Jährige. Wenn das Wetter mitspiele, könnten Pilzsammler noch bis zum Spätherbst in den Wäldern von Stadt und Landkreis Gifhorn fündig werden. Erst Frost würde den Röhrlingen schaden.

Beim Sammeln sei jedoch Vorsicht geboten, warnt Emgenbroich, der auch gefragter Ansprechpartner für das Team der Giftnotrufzentrale in Göttingen ist. Speisepilze wie Pfifferlinge, Maronen, Steinpilze, Birkenpilze, Täublinge, Hexenröhrling, Ziegenlippe, Butterpilz und Perlpilze könnten bedenkenlos mitgenommen und verzehrt werden. Für Rohkost-Salate würden sich jedoch nur Champignons, Täublinge und Steinpilze eignen.

Mit bisher neun Vergiftungsfällen beschäftigt

Wie gefährlich es ist, ohne Fachwissen auf Pilz-Sammeltour zu gehen, erfährt Emgenbroich jedes Jahr aufs Neue. „Mit neun Vergiftungsfällen habe ich mich in diesem Jahr bereits beschäftigt – auch Kinder waren darunter“, sagt Emgenbroich, dessen Fachwissen auch von Ärzten geschätzt wird. So wie drei Jahren: Gifhorns Helios Klinikum behandelte eine Frau mit Pilzvergiftungserscheinungen. Emgenbroich half bei der Bestimmung des von der Patientin verzehrten Pilzes. „Es war ein grüner Knollenblätterpilz, von dem 50 Gramm ausreichen, um einen 80 Kilo schweren Menschen zu töten“, so Emgenbroich. Wie durch ein Wunder habe die Frau jedoch überlebt.

Das Messer nie zum Abschneiden der Pilze verwenden, sondern lediglich zum Vorputzen im Wald einsetzen: Detlef Emgenbroich bittet Sammler darum, den Pilz aus dem Boden herauszudrehen und das Loch anschließend wieder zu verschließen. Auch für eine Bestimmung – Emgenbroich bietet seine Hilfe unter Tel. 05371-16562 an – sei es zwingend notwendig, dass der gesamte Fruchtkörper vorliege.

Von Uwe Stadtlich