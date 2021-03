Dürfen Gifhorner im Harz mit mehreren Haushalten gemeinsam wandern?

Gifhorn

In Gifhorn ist die Corona-Warnampel rot, doch in anderen Kommunen ist das Infektionsgeschehen mitunter deutlich weniger kritisch, weshalb dort andere Kontaktbeschränkungen gelten. Zum Beispiel im Harz. Im Landkreis Gifhorn gilt, dass sich Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen – aber können die Gifhorner im Harz wie dort möglich ebenfalls mit zehn Personen aus drei Haushalten gemeinsam wandern gehen, weil der Landkreis Goslar stabil unter dem Inzidenzwert 35 liegt?

Es kommt auf den Wohnsitz an

Nein, denn es kommt auf die Regelungen am Wohnsitz an und nicht auf das Reiseziel. Nach der Corona-Verordnung dürfen an einer Zusammenkunft mit zehn Personen aus drei Haushalten nur Personen teilnehmen, die ihren Wohnsitz oder ihren ständigen Aufenthalt in der gleichen 35er-Kommune haben oder die aus einer anderen 35er-Kommune kommen, in der solche Treffen ebenfalls zugelassen sind.

Das Land will so verhindern, dass Menschen aus Hochinzidenz-Kommunen das Virus wieder in weniger belastete Regionen tragen und bittet daher auch eindringlich darum, von Tagestourismus abzusehen.

Von Christian Meyer