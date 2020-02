Gifhorn

Insgesamt 13 Polizeibeamte kamen am Mittwoch in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr bei einer eine Kontrollaktion der örtlichen Drogenszene im Bereich eines Waldstücks am Laubberg in Gifhorn zum Einsatz. Zwei junge Männer wurden ertappt, außerdem stellten die beamten rund 250 Gramm Marihuana sicher.

Die Beamten beobachteten im Vorfeld des Zugriffs drei Drogengeschäfte mit drei Konsumenten, die auch kontrolliert wurden. Bei allen drei Personen – ein 18-Jähriger und ein 50-Jähriger aus Müden sowie ein 42-Jähriger aus Gifhorn – wurden Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden. Alle Personen gaben an, die Betäubungsmittel unmittelbar vor der Kontrolle im Waldstück bei zwei männlichen Personen erworben zu haben.

Zivilkräfte und Spürhund im Einsatz

Daraufhin kamen in dem Waldstück Zivilkräfte zum Einsatz. Ein Beschuldigter, ein 22-Jähriger aus Gifhorn, wurde unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt vorläufig festgenommen. Der Zweite, ein 27-Jähriger aus Gifhorn, konnte zunächst flüchten, wurde aber durch den ersten Dealer namentlich identifiziert. Durch einen Rauschgiftspürhund aus Braunschweig wurden im unmittelbaren Nahbereich zu der Position der beiden Beschuldigten im Waldstück 50 Konsumeinheiten Marihuana zu je zirka 0,5 Gramm gefunden und sichergestellt.

2019 gab es ebenfalls eine Razzia vor Ort

Die Kontrollaktion wurde laut Polizei durch angrenzende Gewerbetreibende positiv aufgenommen. Polizeiliches Einschreiten sei absolut notwendig gewesen, da sich entsprechendes Klientel ständig im dortigen Waldstück aufhalte und dieses der Bevölkerung bekannt sei, teilten die Beamten mit. Die Kontrollmaßnahmen wurden durch Projektkräfte der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig unterstützt. Das betroffene Waldstück befindet sich südlich der Bergstraße und östlich der Braunschweiger Straße im rückwärtigen Bereich des dortigen Penny-Markt-Parkplatzes. Bereits im Jahr 2019 hatte es dort eine laut Polizei erfolgreiche Razzia gegeben, „die in der Öffentlichkeit eine stark positive Wirkung entfaltete“.

