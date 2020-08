Gifhorn

Ein Geständnis und der Wille, eine stationäre Drogentherapie zu machen haben einen 36-jährigen Wesendorfer vor dem Gefängnis bewahrt. Vor dem Amtsgericht Gifhorn wurde der Mann wegen verbotenen Drogenerwerbs und verbotener Drogenabgabe zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Angeklagt waren insgesamt 363 Taten.

Es ging um 103 Fälle, in denen der Wesendorfer zwischen Ende 2014 und Ende 2019 Crystal Meth, Ecstasy und Amphetamine als sogenannter Läufer kostenlos an jugendliche Mädchen abgegeben hatte, und 260 Fälle, in denen er diese Drogen für sich selbst erworben hatte. „Mein Mandant räumt alle Taten ein, er ist selbst seit Jahren drogenabhängig“, sagte der Anwalt des 36-Jährigen.

Der Weg in die Drogensucht

Nachdem er mit 16 Jahren die Sonderschule verlassen hatte, unterstützte er seinen Vater und seinen Cousin bei deren Arbeiten, ohne jedoch selbst dafür bezahlt zu werden. Schließlich rutschte der Mann in die Drogenszene ab. Er fand dennoch einen Job als Hilfsarbeiter, konnte diesen aber wegen seiner Sucht nicht lange ausführen. Eine Therapie konnte er nicht beginnen, weil die Kliniken im Frühjahr wegen Corona keine Patienten mehr aufnahmen.

Das Geständnis des Angeklagten ersparte zwei Mädchen die Aussage

„Es ist positiv, dass Sie die Taten eingeräumt haben“, sagte der Richter – ehe das Aber folgte: „Sie waren der Älteste in der Gruppe und für die Abgabe verantwortlich. Und Sie wären auch verantwortlich gewesen, wenn jemand an den Drogen gestorben wäre.“ Die Staatsanwältin sah auch deshalb keinen minderschweren Fall, hielt dem Angeklagten aber zugute, dass er durch sein Geständnis den beiden Mädchen, die er mit den Drogen versorgt hatte, eine Aussage ersparte.

Mit dem Urteil von zwei Jahren Haft auf Bewährung folgte der Richter den Anträgen von Staatsanwältin und Anwalt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, dem 36-Jährigen wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt und er muss eine stationäre Therapie antreten. Laut Anwalt bekommt der Mann seinen Hilfsjob zudem zurück, wenn er seine Drogensucht überwunden hat.

