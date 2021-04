Drei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Aus dem Landkreis Gifhorn wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet, zwei aus der Woche vor Ostern, einer aus der Woche nach Ostern. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, habe es sich bei allen drei Verstorbenen um ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger gehandelt, die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt auf 172. Das Gesundheitsamt hat im Laufe des Montags 259 Tests vorgenommen. Vom Landesgesundheitsamt wurden elf Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 125,8.

Nach wie vor gibt es elf aktive Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen – im Christinenstift sowie im Seniorenwohnpark Drömling in Rühen –, es sind aber keine neuen Fälle hinzu gekommen. Außerdem wurde an der Ameisenschule Meinersen eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe Kinder und eine Mitarbeiterin beziehungsweise einen Mitarbeiter eine Quarantäne bis zum 27. April angeordnet.

Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums ist die Zahl der Covid-19-Patienten gestiegen: Am Montag hatte das DIVI-Intensivregister sechs Patienten gemeldet, am Dienstag sind es acht, von denen drei beatmet werden – ein Patient mehr als am Vortag. Dazu kommen acht Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation – die Zahl ist unverändert – und 16 auf Normalstation, einer mehr als am Vortag.

Von der AZ-Redaktion