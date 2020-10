Gifhorn

Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten ereignete sich am Dienstag um 10.15 Uhr auf der Kreisstraße 114 zwischen Dannenbütteler Weg und Dragenkreuzung. Nach Angaben der Polizei vor Ort war ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn mit seinem VW Caddy in Richtung Dragenkreuzung unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Zur Galerie Drei Verletzte gab es bei dem schweren Unfall am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 114. Ein VW Caddy war frontal mit einem Tiguan zusammengeprallt.

Der Caddy geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem VW Tiguan eines Ehepaars zusammen, das in Richtung Wolfsburg unterwegs war. Zu den Personalien des Ehepaars konnte die Polizei vor Ort noch keine Aussage machen. Der Tiguan wurde durch die Wucht des Aufpralls die Böschung hinunter in den Wald geschleudert. Sowohl das Ehepaar als auch der 81-Jährige kamen ins Gifhorner Klinikum. Vor Ort waren drei Rettungswagen und der Notarzt. Die Tangente musste komplett gesperrt werden, die Feuerwehr konnte zügig wieder abrücken, nachdem sich herausstellte, dass entgegen erster Meldungen niemand im Wagen eingeklemmt war.

Von Christina Rudert/ Sebastian Preuß