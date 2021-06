Drei Corona-Neuinfektionen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Drei neue Corona-Fälle im Landkreis – und schon steigt die Inzidenz wieder an: Sie liegt am Mittwochmorgen laut RKI bei 2,3, das sind 1,7 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Landkreis Gifhorn beträgt jetzt 6106, die Zahl der Todesfälle 186. In den vergangenen sieben Tagen gab es mit den drei neuen Fällen vier Neuinfektionen. Das Gesundheitsamt meldet acht weitere Tests im Verlauf eines Tages.

Auf der Intensivstation des Helios-Klinikums wird aktuell ein Covid-19-Patient behandelt und auch beatmet, wie die Statistik des DIVI-Intensivregisters ausweist. Von den zehn zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind neun belegt.

Von der AZ-Redaktion