Dr. Philip Lassalle ist neuer Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Gifhorn

Wechsel an der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Gifhorner Helios Klinikum: Dr. Philip Lassalle folgt auf Dr. Thomas Dewitz, der in den Ruhestand geht. Wie viele Kolleginnen und Kollegen zu seinem Team gehören und wie viele Geburten es in Gifhorn in diesem Jahr schon gab, verrät die AZ.