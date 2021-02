Gifhorn

Nachdem Kay Hoffmann im vergangenen Sommer den Vorstand der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg verlassen hat – man habe sich „einvernehmlich“ getrennt, hieß es in der Pressemitteilung –, ist jetzt mit Dr. Bernd Schmid ein Nachfolger gefunden, der Verwaltungsrat hat ihn zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Schmid hat seine berufliche Laufbahn bei der Sparkasse absolviert, er kommt aus dem Unterallgäu.

Dr. Bernd Schmid Quelle: Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

„Mit Dr. Bernd Schmid haben wir eine hoch qualifizierte Persönlichkeit für den Vorstand unserer Sparkasse gewonnen. Mit seiner offenen und dynamischen Art passt er sehr gut zu unserer Sparkasse“, freut sich der Vorsitzende des Verwaltungsrates Landrat Dr. Andreas Ebel zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Gratzfeld. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm unseren erfolgreichen Weg fortführen und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit neuen Ideen weiterentwickeln.“

44-Jähriger leitet zurzeit den Bereich Wohnbaufinanzierung und Immobilienvermittlung

Der in Mindelheim geborene Dr. Bernd Schmid ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er blickt auf eine 20-jährige erfolgreiche Vertriebskarriere im Privat- und Firmenkundengeschäft in der S-Finanzgruppe. Nach verschiedenen Stationen und Positionen leitet er aktuell den Bereich Wohnbaufinanzierung und Immobilienvermittlung der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens setzte sich Dr. Bernd Schmid gegen mehr als 30 weitere Kandidatinnen und Kandidaten durch.

Die Hauptaufgaben des zukünftigen Vorstandsmitglieds liegen als Markt- und Vertriebsvorstand in der Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der gesamten Marktaktivität (Privat- und Firmenkundengeschäft) sowie dem digitalen Vertrieb und dem Immobilienbereich. Gemeinsam mit den Vorstandskollegen trägt das zukünftige Vorstandsmitglied die Verantwortung für die strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung der Sparkasse.

Dr. Patrick Kuchelmeister ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Dr. Patrick Kuchelmeister Quelle: Marleen Tuttlies

Als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse hatte der Verwaltungsrat bereits in seiner Sitzung am 14. Dezember Dr. Patrick Kuchelmeister bestimmt. Entsprechend war die Position des Vorstandsmitglieds neu zu besetzen. Beiden Entscheidungen des Verwaltungsrates muss jetzt noch der Sparkassenzweckverband Celle-Gifhorn-Wolfsburg in seiner Sitzung am 18. März formell zustimmen.

Von der AZ-Redaktion