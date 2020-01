Warum die Gifhorner Wasserwacht eine Stunde lang in der eiskalten Donau ausharrt

Gifhorn

Sie haben es wieder getan: Vier Mitglieder der Wasserwacht der Gifhorner DRK-Bereitschaft waren am Samstag beim Donauschwimmen in Neuburg dabei – und sie haben durchgehalten. Fast eine Stunde lang im vier Grad Celsius kalten Wasser.

Donauschwimmen als Training für den Ernstfall

Warum tut man sich das an? Eine Stunde lang im eisig kalten Wasser, und draußen an der Luft ist es auch nicht wärmer. Diana Thormann von der Gifhorner Wasserwacht antwortet: „Bei Einsätzen können wir uns das Wetter ja auch nicht aussuchen.“ Und das Schwimmen in der Donau sei ein gutes Training für den Ernstfall. „Das ist ja doch etwas anderes, als bei uns in Aller, Ise oder Oker zu trainieren. Es geht auch darum, Erfahrung zu sammeln“, sagt Thormann.

Alle Gifhorner halten durch

Sind die Neoprenanzüge gut? Und halten wir es aus? Auf diese Fragen wollten die Gifhorner Antworten finden. Und haben es auch geschafft. Alle haben durchgehalten. Anders als die knapp 20 Schwimmer, die von Helfern aus der Donau gefischt werden mussten, weil es ihnen zu kalt wurde. Etwa eine Stunde haben die Gifhorner für die 4,5 Kilometer lange Strecke gebraucht. „Sonst schaffen wir es in 20 Minuten, aber dieses Jahr gab es fast keine Strömung“, berichtet Diana Thormann, die zum vierten Mal dabei war.

Es hat „richtig, richtig viel Spaß gemacht“

1837 Schwimmer in Neoprenanzügen und 104 Eisschwimmer nur in Badehose oder Badeanzug gingen in diesem Jahr beim Donauschwimmen an den Start. Obwohl es auch ein Training war, hat es „richtig, richtig viel Spaß gemacht“, sagt Diana Thormann. Unterwegs im Fluss gab es eine Menge zu sehen: etwa einen Grill auf dem Wasser, eine schwimmende Zirkusbühne und sogar ein Lagerfeuer. Für viele andere ist das Donauschwimmen halt eine Riesengaudi, auf die sie sich ein ganzes Jahr lang vorbereiten. „Die lassen sich richtig was einfallen“, sagt Diana Thormann.

Kontakte knüpfen zu anderen Wasserwachten

Bei einer Stunde im Eiswasser sind die Hände und Füße das Problem, die muss man anständig bewegen. Und ist man dann raus aus dem Wasser, geht es schnell ins Hallenbad – zum Aufwärmen. Und es gibt eine heiße Suppe. „Die braucht man auch und hat sie sich verdient“, sagt Diana Thormann. Wichtig ist für die Gifhorner auch, Kontakt zu anderen Wasserwachten zu knüpfen. „Man sieht sich jedes Jahr wieder und tauscht Erfahrungen aus“, sagt Diana Thormann.

