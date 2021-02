In der Fohlentrift in Winkel soll ein mobiler Funkmast aufgestellt werden. Dirk Böhm fordert wegen der Proteste um den geplanten Standort einen runden Tisch aller Beteiligten – denn schon 2019 hatte es Proteste gegeben wegen eines ähnlichen Vorhabens an anderer Stelle in Winkel. Ortsbürgermeister Ingo Göhmann bezieht mit klaren Worten Stellung wegen der Kritik der Bürger.