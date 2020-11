Gifhorn

400 Notebooks, interaktive Tafeln und WLAN in den Klassenräumen für Gifhorner Schulen: Die Stadt bekommt aus dem Digitalpakt des Bundes 1,2 Millionen Euro und sattelt noch einmal selbst 182 830 Euro drauf. Dafür stimmte jetzt der zuständigen Fachausschuss. Er pochte allerdings darauf, dass auch bei der Freiherr-vom-Stein-Schule aufs Tempo gedrückt wird. Denn sie und zwei andere Schulen kommen in Sachen interaktive Tafeln und WLAN noch nicht zum Zuge. Das hat seine Gründe.

Acht der elf Schulgebäude will die Stadt 2021 und 2022 mit Geld aus dem Digitalpakt aufrüsten, erläuterte Fachbereichsleiter Jens Brünig im Ausschuss. Netzwerkausbauten in der strukturierten Verkabelung sind an drei Grundschulen (Gebrüder-Grimm-Schule, Wilhelm-Busch-Schule, Albert-Schweitzer-Schule) und an zwei weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule zuzüglich Außenstelle, Fritz-Reuter-Realschule) notwendig. „Begleitend werden an fünf Grundschulen und zwei weiterführenden Schulen sämtliche Unterrichtsräume mit Wireless Lan ausgestattet sowie veraltete Netzwerkhardware in den Netzwerkverteilern, wo notwendig, durch neue Geräte ersetzt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. „Die Netzwerkausbauten und der WLAN-Ausbau werden bis zum Sommer 2021 umgesetzt. Diese acht Schulstandorte erhalten auch bis zum Schuljahresbeginn 2022/23 interaktive Tafelsysteme in allen Unterrichtsräumen.“

Soll nicht hinten runter fallen: Die Politik drängt auf Tempo beim IT-Ausbau an der Freiherr-vom-Stein-Schule. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

An welchen Schulen es noch hakt

„An der Michael-Ende-Schule und der Adam-Riese-Schule werden wir mehr machen müssen“, sagte Brünig. Dort will die Stadt die IT-Aufrüstung im Zuge der Ausbauten 2022 umsetzen. Sorgenkind sei die Freiherr-vom-Stein-Schule. Brünig: „Da fehlt es an Infrastruktur, da müssen wir an das Gebäude ran.“ Da eine EU-weite Ausschreibung nötig sei, werde das bis 2022 wohl nicht zu schaffen sein. Der Ausschuss drängte jedoch auf Tempo. Es könne nicht sein, dass die Freiherr-vom-Stein-Schule bei all ihrer Leistung unter anderem bei der Integration hinten runter falle.

Fehlende Glasfaseranschlüsse sind ein Problem

An den Schulen gebe es darüber hinaus noch ein weiteres Problem, sagte Brünig. Keine habe einen Glasfaser-Anschluss. Da sieht die Stadt den Landkreis in der Pflicht.

Von Dirk Reitmeister