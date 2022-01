Landkreis Gifhorn

Zu gerne wäre Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag persönlich nach Gifhorn gekommen – auch um den ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann mal wiederzusehen und ein Schreiben zu übergeben. Wegen Corona ging es nur per Videokonferenz.

In seinem neuen Amt als Landrat durfte sich Heilmann über einen satten Geldbatzen für die Schulen freuen – den hatte er als Abgeordneter politisch mit auf den Weg gebracht. Tonne winkte symbolisch mit einem DIN A4-Umschlag. Darin: Förderbescheide in Höhe von 570 000 Euro für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises im Rahmen des Digitalpakts.

Landrat: Das hätte der Landkreis nicht alleine zahlen können

Konkret fließt dieses Geld in die WLAN-Einrichtung an den Schulen. Dazu müssen Netzwerkkomponenten neu eingerichtet werden. Der Auftrag sei gerade raus, berichteten Kreisrätin Ute Spieler und der Landrat. Noch einige weitere Schritte sehe die Umsetzung des Digitalpakts vor. Insgesamt koste das rund 4 Millionen Euro. Geld, das der Landkreis alleine nicht habe stemmen können, dankte Heilmann Bund und Land. Er lobte „die Gleichbehandlung des ländlichen Raums“.

Tonne: Pandemie hat Digitalisierung beschleunigt

Tonne betonte, der Digitalpakt sei schon vor Corona angeschoben worden, „die Pandemie hat es nur beschleunigt“. Mit der Einführung digitaler Lehr- und Lerntechniken beginne „eine der größten Umbrüche in der Schule“. Ersetzen werde die Technik nicht alles Althergebrachte. Aber der Umgang mit Laptop und Smartphones gehöre nun einmal zur Normalität. Schule werde auch ein Ort sein, wo Gefahren und Risiken digitaler Medien thematisiert werden.

Nun sind die nächsten Schritte in Vorbereitung

Spieler und Heilmann betonten, dass nun sukzessive alle Schulen die einzelnen Umsetzungen erleben werden. „Eine Priorisierung wird es nicht geben“, so Heilmann. Es dürfte nicht das letzte Mal sein, dass der Kultusminister einen Förderbescheid aus dem Digitalpakt für den Landkreis überreicht. Schon in Vorbereitung sei der Schritt „digitale Vernetzung“. Hier würden in Kürze die Anträge nach Hannover rausgehen.

Von Andrea Posselt