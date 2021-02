Digitaler Lauftreff Neubokel: Müllsammlung und Kostümierung inklusive

Neubokel

48 Wochen ohne Unterbrechung treffen sich die Laufspartenmitglieder des VfR Wilsche-Neubokel jetzt schon zum virtuellen Lauftreff am Dienstag und haben so in Corona-Zeiten bereits 30 000 Kilometer zurück gelegt. Der Freundeskreis und die Familien werden motiviert, sich an der gesundheitsfördernden Mut- und Mitmach-Aktion zu beteiligen. Langweilig wird es dabei nie, denn Spartenleiter Stefan Hölter überrascht immer wieder mit besonderen Aktionen.

Zur Galerie Jeden Dienstag startet der virtuelle Lauftreff von Neubokel an diversen Punkten – und mittlerweile gehört noch einiges mehr dazu. Die Läufer haben fotografiert, wo sie sich so rumtreiben und was sie da so machen.

Vor dem großen Schneefall wurden die Laufstrecken von Müll befreit. Die Anregung zu dieser Aktion kommt aus Schweden und heißt „Plogging“. Der virtuelle Lauftreff wurde so zu mit zusätzlicher Bewegung und einer ökologischen Aktion gewürzt. So wurden Strecken nicht nur rund um Gifhorn, sondern auch im Harz und in Hannover gesäubert. Alex Burkart: „Im Gifhorner Klausmoor lag so viel Müll, dass mein Müllsack schon nach drei Kilometern voll war und ich am nächsten Tag nochmal los musste!“ Renate und Stefan Hölter säuberten mit Milan (6) die Wege in Neubokel. „Milan machte so einen kleinen Intervall-Lauf, denn er hob jeden Zigarettenstummel auf.“

Zum Wintereinbruch gab es eine Wochenend-Sonderaktion. Die Mitglieder durften eine zusätzliche Bewegungseinheit in der traumhaften Winterlandschaft melden. Schöne Fotos mit der weißen Pracht mussten als Beweis eingereicht werden. Rodeln, Skilanglauf, Spaziergänge, Eishockey, Schneeschuhwanderungen und Läufe durch den Pulverschnee wurden gemeldet und in einer Collage mit herrlichen winterlichen Impressionen festgehalten.

Training in Kostümen zum Vertreiben des Winters

Die aktuellen Corona-Regeln sorgten für einen Ausfall der Faschingsparty, aber verkleiden beim Individualsport war nicht verboten. Deshalb forderte Stefan Hölter seine Leute auf, sich beim Training zu verkleiden und so nach alter Tradition kostümiert den Winter zu vertreiben. „Wir hatten doppelten Erfolg. Eine Woche später scheint die Sonne bei frühlingshaften Temperaturen, und wir haben ganz vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Meine Frau und ich sind in Wolfsburg verkleidet in der Loipe gewesen und haben damit für viel Freude sowie zahlreiche Alaafs und Hellaus beim Skilaufen erzeugt.“

Jeden Dienstagabend warten die Teilnehmer schon gespannt auf die Collage mit der Tagesleistung, die Gesamtbilanz und die Fotos der Mitstreiter. Um 20 Uhr ist Meldeschluss, dann muss der Spartenleiter die 50 bis 70 WhatsApp-Nachrichten auswerten und bearbeiten.

Auch neue Läufer sind willkommen

Stefan Hölter ermuntert alle zum Mitmachen: „Wir freuen uns auch beim virtuellen Lauftreff am Dienstag über neue Läufer. Der regelmäßig Termin und der Austausch der Ergebnisse motivieren zusätzlich sich zu bewegen, damit man fit durch den Winter kommt.“ Infos bei Stefan Hölter, Tel. (0 53 71) 43 13.

